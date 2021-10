Weihnachtsgeschenke: Mancher Wunsch bleibt wohl unerfüllt

RABATTE, RABATTE

Rabatt-Tage boomen. Am bekanntesten hierzulande ist der Black Friday aus den USA. Doch der chinesische Singles Day macht weltweit am meisten Umsatz: 2019 waren es 38 Milliarden Dollar, Black Friday und Cyber Monday kamen zusammen nur auf 22 Milliarden. Auch in Deutschland sind deshalb immer mehr Händler am Singles Day aktiv, dem 11. November.