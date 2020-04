2 min

Weil will Autoindustrie mit Öko-Abwrackprämie stärken

Die Abwrackprämie war nach der Finanzkrise 2009 Retter in der Not für die schwer gebeutelte Autoindustrie. Um die Branche nun zu stärken, will Ministerpräsident Weil die Kaufprämie wiederbeleben.

Von dpa