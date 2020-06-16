Wirtschaft

Wirtschaft überregional

mehr aus Wirtschaft überregional
plus
Dienstag, 16.06.2020 - 00:00
4 min

Weniger Büros – für immer?

Viele kommen im Homeoffice gut zurecht. Andere vermissen ihren Büroarbeitsplatz. Der gewerbliche Immobilienmarkt testet derzeit seine Zukunftsfähigkeit.

Wie viele Büroflächen künftig nötig sind, darüber wird derzeit diskutiert. Denn Homeoffice-Lösungen haben bislang funktioniert. Und die Mieten sind hoch, vor allem in Frankfurt. Rasche Veränderungen aber erwartet Experte Stefan Mitropoulos nicht. Fotos: dpa

Wie viele Büroflächen künftig nötig sind, darüber wird derzeit diskutiert. Denn Homeoffice-Lösungen haben bislang funktioniert. Und die Mieten sind hoch, vor allem in Frankfurt. Rasche Veränderungen aber erwartet Experte Stefan Mitropoulos nicht. (Fotos: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EyWOGxgTIIWHY01OFH5nVP0tFJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOcp3DtFT9gMJ9zMzywMFOzj7klVUMcMJkyVRYQiUWiLzImL2wQcTM0nJq0MJ4traIgVT5yqJIhVR5ipz1uoPOaMKqipzEyov4tI2IcoPOgLJ5wnTHtEzyloJIhVRgip3EyovOmpTSlMJ4topB8p3AyovO1ozDtLKKQa2IlMTIgVUMiovOxMKVtnT9bMJ4tHUWiMUIeqTy2nKGQcUDtMTIlVRuynJ13MKWeMKVtpT9mnKEcqvQQiTWypaWup2AbqPO3qKWxMJ4fVTGQiUWzqTHtMTyyVRSlLzIcqUA3MJk0VT5uL2ttMTIlVSOuozEyoJyyVTIcovOGqZB8L2ftq2IcqPOuozEypaZtLKImp2IbMJ46VR1cqPOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tLKIwnPOuqJLtMTIhVR1upzg0VToQiUVtDfB8pz9coJ1iLzyfnJIhYvORLKc1VTEypvOWoJ1iLzyfnJIhMKujMKW0MFOGqTIzLJ4tGJy0pz9jo3Ifo3ZtXQHmXFO2o24tMTIlVRkuozEyp2WuozftFTImp2IhYIEbj7klnJ5aMJ4tXRuyoTSvLFxh
FTIlpvOAnKElo3OiqJkipljtoTShM3AuoFOeMJulMJ4tDzImL2wQcTM0nJq0MFOcovOcnUVtEzyloJIhLfB8pz8traIlj7kwnl4tDJWypvOQo3WiozRtnTS0VTEyoFOHnTIgLFOVo21yo2MznJAyVTIcozIhVSAwnUIvVTqyM2IvMJ4hVRWlLKIwnUDtMKZtn8B8ozM0nJptq2IhnJqypvOPj7klo2ygoJ9vnJkcMJ4/
ETIlVSElMJ5xVUc1oFOgo2WcoTIhVRSlLzIcqTIhVTymqPOhnJAbqPOhMKHfVTSvMKVtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFOeLJ5hVUAcL2ttnTyypvOxqKWwnTS1plOuoUZtF2S0LJk5p2S0o3VtMKW3MJymMJ4hVSOip2y0nKMyVRIlMzSbpaIhM2IhVT1cqPOxMJ0tDKWvMJy0MJ4tnJ0tFT9gMJ9zMzywMFOej7MhoaEyovOxLKc1VToQiTulMJ4fVTEup3Ztn8B8ozM0nJptoJIbpvOPj7klo2Wyp2Abj6EzqTyaqTHtraIgnJ5xMKA0VUEuM2I3MJymMFO2o24traHtFTS1p2HtLKImVTSlLzIcqTIhYvORnJImVTguoz4tM3W1ozEmj6E0rzkcL2ttraHtMJyhMJ0tp2yhn2IhMTIhVRMfj6EwnTIhLzIxLKWzVToQiTulMJ4hVRucMKWvMJxtnTShMTIfqPOyplOmnJAbVTSvMKVtozywnUDtqJ0tMJyhMFOjoZB2qUcfnJAbMFOJMKYQcT5xMKW1ozpfVUAiozEypz4tMJuypvO1oFOynJ5yVTkuozqzpzymqTyaMFOSoaE3nJAeoUIhMl4=
G2EypvOzj7kbpzIhVTEcMFOVrJqcMJ5yYFO1ozDtDJWmqTShMUAlMJqyoT4tM2SlVUc1oFOUMJqyoaEynJj/
GzS0j7kloTywnPOmnJ5xVTS1L2ttp29fL2uyVTqyM2IhoZBxqJMcM2IhVRIzMzIeqTHtMTIhn2Wupv4tFJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1VTShMTIlMJ4tGZBxozEypz4tp2yhMPOuLzIlVTEcMFODpz8gF29jMv1Pj7klo2Mfj6EwnTIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUWyL2u0VTuiL2ttXQZjVSS1LJElLKEgMKEypvOdMFOAnKEupzWynKEypvjtMTyyVSWyMTSeqTyiovxtqJ5xVTEcMFOOLaA0j6EhMTHtoJIcp3DtMKWbMJWfnJAbVTqlj7oQa2IlVTSfplOyqUquVTyhVTEyovOIH0Rto2EypvOUpz/Qa2WlnKEuoz5cMJ4hVRywnPOaMJuyVTEunTIlVTEuqz9hVTS1pljtMTSmplOmnJAbVTucMKW6qJkuozEyVTEypvOHpzIhMPO6qFOmnJ5eMJ5xMJ4tHUWiYHgipTLgEzmQcTAbMJ4tMz9lqUAyqUc0Yt==
DJVtq2IfL2uypvOVo21yo2MznJAyYIS1o3EyVUWyL2uhMJ4tH2yyVT1cqPOSMzMyn3Eyow8=
ETyyplObj6EhM3DtozywnUDtnJ4tMKWmqTIlVRkcozyyVUMiovOynJ5ypvOvMKA0nJ1gqTIhVSS1o3EyVTSvYPOmo25xMKWhVUMcMJkgMJulVUMiovOxMKVtHzIun3Eco24tMTIlVSIhqTIlozIboJIhYvOSpaA0VUqyoz4tMJyhVTwQgzuypzIlVRShqTIcoPOuovOAnKEupzWynKEypz4tnJ0tFT9gMJ9zMzywMFOxLKc1VToQiTulqPjtMTSmplOxnJImMFOeMJyhMJ4tMzImqTIhVRSlLzIcqUAjoTS0rvOgMJulVTIcoz5ynT1yovjtp29hMTIlovOxnJImMJ4toJy0VRgioTkyM2IhVUEynJkyovjtn8BxoJHtMKZtraHtp3QQiUWvLKWyovOToZBxL2uyozIcoaAjLKW1ozqyov4tDJ0tDfB8pz9gLKWeqPO6j6EboUDtLJWypvOhnJAbqPOhqKVtMTyyVSOlol1Yo3OzYHMfj6EwnTHfVUAiozEypz4tLKIwnPOxnJHtJzSboPOxMKVtDfB8pz9vMKAwnZBxMaEcM3EyovOcoaAaMKAuoKDhVSIhMPOxnJHtnKA0VUc1oTI0raDtMKWbMJWfnJAbVTqyp3EcMJqyovO1ozDtn8B2oz50MFOhLJAbVTEypvOepzymMJ5vMJEcozq0MJ4tETIfoTHtq2yyMTIlVUc1ozIboJIhYt==
FKA0VTWypzIcqUZtMJyhVUMypfBxozEypaEyplOWoaMyp3EcqTyioaA2MKWbLJk0MJ4tp3QQiUWvLKVfVUqyoz4tMKZtqJ0tozI1MFOPj7klo3GQiUWgMFOaMJu0Cj==
ETIlVTSeqUIyoTkyVSYQiTAeM2ShMlOuovOHpzShp2SeqTyiozIhVTSgVRygoJ9vnJkcMJ5gLKWeqPOxj7klMaEyVTyhVTIlp3EypvOZnJ5cMFOuqJLtMTIhVRkiL2gxo3qhVUc1pfB8L2g6qJoQiTulMJ4tp2IcovjtMTIlVTImVTIlp2Abq2IlqPjtp29fL2uyVTgioKOfMKuyovOUMKAwnZBxMaEmLJWmL2ufj7kmp2HtraHtqZBxqTyaMJ4hVRS1L2ttqzIlnTSfqTIhVUAcL2ttqzyyoTHtFJ52MKA0o3WyovOuozqyp2ywnUEmVTEypvOyrUElMJ0tnT9bMJ4tIJ5mnJAbMKWbMJy0VTEypacynKDtLJW3LKW0MJ5xYvOCLvOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTEupfB8LzIlVTucozS1plOuoFOWoaMyp3EgMJ50oJSln3DtDKImq2yln3IhM2IhVUAjMKccMJkfVTWynFOPj7klo2ygoJ9vnJkcMJ4tnTSvMJ4tq2ylMPjtoZBxp3A0VUAcL2ttozywnUDtLJWmL2ufnJKQa2IhMPOvMKIlqTIcoTIhYt==
I2SmVTWyMTI1qTI0VTEcMFOun3E1MJkfMFOSoaE3nJAeoUIhMlOzj7klVTEcMFOPj7klo21cMKEyovjtLzIcVTEyozIhVTcuVRMlLJ5eMaIlqPOgnKDtAQRtEKIlolOdMFOEqJSxpzS0oJI0MKVtMTyyVSAjnKE6MFO2o3VtGpB8ozAbMJ4tqJ5xVRWypzkcovObj6EfqQ8=
EJyhMFOmo2kwnTHtqTyyMzHtHzI6MKAmnJ9hVUqcpzDtLJ4tMTIhVTEyqKEmL2uyovOPj7klo23QcUWeqTIhVTguqJ0tp3O1pzkiplO2o3WvMJyaMJuyov4tETIlVTkuozqdj6EbpzyaMFOAnJI0LJ5mqTyyMlOxj7klMaEyVTIlp3DtMJyhoJSfVTWyMJ5xMKDtp2Icov4tJaIgnJ5xMKA0VUMipfB8LzIlM2IbMJ5xVUqcpzDtMTyyVR5uL2uzpzSaMFOhLJAbVRYQiUWiMzmQcTAbMJ4tM2Ixj6EgpTM0YPOxLFOSoaEmL2uynJE1ozqyovQQiTWypvOBMKI2MKWgnJI0qJ5aMJ4tqzIlp2Abo2WyovO3MKWxMJ4fVSIhqTIlozIboJIhVTyhVSAwnUqcMKWcM2gynKEyovOcnUWyovOToZBxL2uyozWyMTSlMvQQiTWypaOlj7kzMJ4to2EypvOmo2qupvOcovOxnJHtFJ5mo2k2MJ56VTqynTIhYvOYo21gqPOyplOdMJEiL2ttraHtMTIlVUMiovO1oaZtMKW3LKW0MKEyovOepfBxMaEcM2IhVTgiozc1ozg0qKWyoTkyovOSpzuioUIhMlOuLvOxMKVtraqynKEyovOXLJulMKAbj6EfMaEyYPOej7MhoaEyVTImVT5uL2ttMJyhMJ0tj7kvMKWmL2uuqJWupzIhVSYQiTAep2I0rzIlVTWuoTDtq2yyMTIlVTS1MasQcUW0p2qynTIhYvORnJHtDfB8pz9gnJI0MJ4tnJ4tEaWuozgzqKW0VUqypzEyovOuqJLtnzIxMJ4tEzSfoPNtLJ4tMTIlVSAjnKE6MFOvoTIcLzIhYt==
I2yyVUAcMJu0VTImVTyhVTShMTIlMJ4tE3Wij59mqZBxMUEyovOcovOFnTIcov1ALJyhVTS1pm8=
GzS0j7kloTywnPOmqTIbqPOTpzShn2M1paDtLJkmVTIcozIlVTEypvOHo3NgH3EuozEipaEyVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT1cqPOynJ5ypvOPj7klo2Mfj6EwnTHtqz9hVTMup3DtZGZtGJyfoTyiozIhVSS1LJElLKEgMKEypz4tqzyyoPOmqZBxpzgypvOcoFOTo2g1plOxMKVtFJ52MKA0o3WyovOuoUZtpzIanJ9hLJkyVSA0LJ5xo3W0MFO3nJHtI2yyp2WuMTIhVT1cqPOyqUquVQVfAPOAnJkfnJ9hMJ4fVREupz1mqTSxqPOgnKDtn25upUNtraqynFOiMTIlVR1unJ56VT1cqPNkYQttGJyfoTyiozIhVSS1LJElLKEgMKEypz4hVREcMFOYpzymMFO3nKWxVUc3LKVtMTyyVTgfMJyhMKWyovOPj7klo3A0LJ5xo3W0MFOcovQQcTuhoTywnTIlVSqynKAyVUElMJMzMJ4hVSqcpaEmL2uuMaEfnJAbVUAwnUqcMKWcM2HtJzIcqTIhVTWcMKEyovObnJIlVTSvMKVtLKIwnPOQnTShL2IhYvOGolOej7MhoaEyVTWynFOxMKVtH3EuozEipaE3LJufVT1uozAbMKVtIJ50MKWhMJugMJ4tMTIlVSMipaEynJjtqzyyoPOhnJIxpzyaMKWypvOAnJI0MJ4toaIhVTwQgzuypvOaMKqcL2u0MKDtq2IlMTIhYt==
F2ShovOgLJ4tE2IfMTShoTIaMKWhVT5iL2ttraHtFJ1go2WcoTyyozMiozEmVT1cqPObo2uyoFOPj7klo2ShqTIcoPOlLKEyow8=
DfB8pz9mVUAcozDtMTyyVUqcL2u0nJqmqTHtGaI0raIhM3AupaDtLJ0tM2I3MKWvoTywnTIhVRygoJ9vnJkcMJ5gLKWeqPO1ozDtMTSlLJ4tMZB8pzM0MFOmnJAbVTyhVTEyovOeo21gMJ5xMJ4tFzSbpzIhVT5cL2u0plQQcT5xMKWhYvOGnJHtp3EynTIhVToQiUVtMKE3LFN1APODpz96MJ50VTEypvODo3W0Mz9fnJ9mVUMiovOiMzMyozIhVRygoJ9vnJkcMJ5jqJWfnJg1oKAzo25xplOcovORMKI0p2AboTShMP4tH2IfLaA0VUqyoz4tp2ywnPObnJIlVTkuozqzpzymqTyaVRWyoTSmqUIhM2IhVTSvrzIcL2uhMJ4fVTymqPOxMKVtH2IeqT9lVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tF3Wcp2Htoz9wnPOlMJkuqTy2VUA0LJWcoP4tE2IhMKWyoTjtp29foUEyovOOozkyM2IlVRygoJ9vnJkcMJ5zo25xplOvMKMipac1M2IhYPOxnJHtopB2M2kcL2umqPOvpzIcqPOxnKMypaAcMzy6nJIlqPOmnJ5xVBXNxlOxLKZtM2yfqPOhnJAbqPOhqKVtp2IeqT9lLJjfVUAiozEypz4tLKIwnPOlMJqco25uoP4tEJyhVTWyp29hMTIlplObo2uypvOPj7klo2ShqTIcoPOgLJptMTRtq2IhnJqypvO2o3W0MJyfnTSzqPOmMJyhYPOfMKE6qTkcL2ttn29goKDtMKZtLJWypvO2o3VtLJkfMJ0tLKIzVTEcMFOEqJSfnKGQcUDtMTIlVTyhqzImqTyypaEyovOPj7klo29vnzIeqTHtLJ4h
DzIcVUqyoTAbMJ4tLJ5xMKWyovOUMKqypzWynJ1go2WcoTyyovOmMJuyovOmnJHtMJWyozMuoTkmVTAipz9hLF1vMJEcozq0MFOSMzMyn3EyCj==
DJ0tp3GQcUWep3EyovOvMKElo2MzMJ4tp2yhMPOun3E1MJkfVRuiqTIfplO1ozDtEJyhrzIfnTShMTIfp2ygoJ9vnJkcMJ4t4bPGVRkyqUc0MKWyVT1cqPOOqKAhLJugMFOxMKZtGTIvMJ5moJy0qTIfMJyhrzIfnTShMTIfpl4tH2IfLaA0VUIhqTIlVTEypvOOoz5unT1yYPOxLKAmVTImVTEuozftMTIlVUIgMzShM3WynJAbMJ4tFTyfMaAjpz9apzSgoJHtM2IfnJ5aqPjtIJ50MKWhMJugMJ5mnJ5mo2k2MJ56MJ4tnJ4tM3YQgfBsMKWyoFOOqKAgLpBsVUc1VUMypzucozEypz4fVUqypzEyovO2MKWgqKEfnJAbVUqyozyaMKVtn29hn3IlpzIhrzoQcTucM2Htp3EuqTyiofBxpzHtEJyhrzIfnZBxozEfMKVtMTyyVUMipfB8LzIlM2IbMJ5xMJ4tH2AboTyyj591ozqyovOhnJAbqPQQiTWypzkyLzIhYvOAnJI0LKImMfBxoTkyVUIhMPOmqTIcM2IhMTHtGTIypaA0j6EhMTHtqz9lVTSfoTIgVTyhVUAwnUqcMKWcM2IlMJ4tGTSaMJ4tp2yhMPO6qFOvMJoQiUWwnUEyov4tEJyhrzIfnTShMTIfp2ygoJ9vnJkcMJ4tn29goJIhVTyhVTEyovOiMzMyozIhVRygoJ9vnJkcMJ5zo25xplOcoJ1ypzucovOuqJLtMJyhMJ4tDJ50MJyfVUMiovNlAvNtHUWirzIhqPjtFT90MJkmVTS1MvOgMJulVTSfplOuL2u0VSOlo3cyoaDh
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVRSwnTygVSOlMKHh
Wirtschaft überregional Wirtschaft Wirtschaft-überregional
Kommentare
nach oben