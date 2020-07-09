Donnerstag, 09.07.2020 - 00:00
3 min
Weniger Umsatz, weniger Titel
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
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12,3 BÜCHER IM DURCHSCHNITT
Die Zahl der Buchkäufer auf dem Publikumsmarkt ging 2019 nach einem Anstieg 2018 (plus 300 000) wieder zurück: 28,8 Millionen Menschen kauften im vergangenen Jahr mindestens ein Buch, das sind 3,5 Prozent weniger als 2018 (29,9 Millionen). Die Menschen, die Bücher kauften, erwarben aber im Schnitt mehr Bücher: Die Kaufintensität stieg von durchschnittlich 12,0 Büchern pro Käufer auf 12,3 Bücher.
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