Samstag, 06.06.2020 - 00:00
3 min
Wenn der Finanz-Doc zu spät kommt
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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CORONA-HILFEN
Bei der Staatsbank KfW sind bislang 57 206 Anträge auf Corona-Hilfen eingegangen über einen Betrag von 45,3 Milliarden Euro. 4055 der Anträge stammen dabei aus Hessen, 3626 aus Rheinland-Pfalz. Die meisten Nachfragen betreffen Kredite bis 800 000 Euro.
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