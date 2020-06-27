Samstag, 27.06.2020 - 04:30
3 min
Wenn mit dem Krimi die Gauner kommen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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FILME UND SERIEN MIT RISIKO
Die Top-Ten der risikoreichsten Suchen nach Serien in Deutschland: 1. LOST, 2. Brooklyn Nine-Nine, 3. Modern Family, 4. Madam Secretary, 5. Supernatural, 6. The Mentalist, 7. Prison Break, 8. Criminal Minds, 9. Star Wars Resistance, 10. Family Guy.
Die beliebtesten Filme mit absteigendem Risiko sind laut McAfee: 1. Feuchtgebiete, 2. Ziemlich beste Freunde, 3. Victoria, 4. Mary Poppins, 5. Die Eiskönigin, 6. Die Schöne und das Biest, 7. Verblendung, 8. Toy Story, 9. Alice im Wunderland, 10. Terminator.
Die beliebtesten Filme mit absteigendem Risiko sind laut McAfee: 1. Feuchtgebiete, 2. Ziemlich beste Freunde, 3. Victoria, 4. Mary Poppins, 5. Die Eiskönigin, 6. Die Schöne und das Biest, 7. Verblendung, 8. Toy Story, 9. Alice im Wunderland, 10. Terminator.
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