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Samstag, 27.06.2020 - 04:30
3 min

Wenn mit dem Krimi die Gauner kommen

Immer mehr Menschen laden sich Filme aus dem Internet herunter. Das aber kann teuer werden. Krimis und Kinderunterhaltung gelten als besonders riskant.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Streaming gilt als das Fernsehen der Zukunft – vor allem bei jüngeren Menschen. Es hat aber bisweilen seine Tücken. Foto: dpa

Streaming gilt als das Fernsehen der Zukunft – vor allem bei jüngeren Menschen. Es hat aber bisweilen seine Tücken. (Foto: dpa)

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FILME UND SERIEN MIT RISIKO
Die Top-Ten der risikoreichsten Suchen nach Serien in Deutschland: 1. LOST, 2. Brooklyn Nine-Nine, 3. Modern Family, 4. Madam Secretary, 5. Supernatural, 6. The Mentalist, 7. Prison Break, 8. Criminal Minds, 9. Star Wars Resistance, 10. Family Guy.

Die beliebtesten Filme mit absteigendem Risiko sind laut McAfee: 1. Feuchtgebiete, 2. Ziemlich beste Freunde, 3. Victoria, 4. Mary Poppins, 5. Die Eiskönigin, 6. Die Schöne und das Biest, 7. Verblendung, 8. Toy Story, 9. Alice im Wunderland, 10. Terminator.
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