Wer zahlt bei Impfschäden?

Das Infektionsschutzgesetz sieht bei schwerwiegenden Impfnebenwirkungen eine Entschädigung vor. (Archivfoto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Debatte um die Impfpflicht erhitzt die Gemüter. Der ADAC ist mitten in der Diskussion das Ziel von Impfgegnern, da in den Vertragsbedingungen zur Unfallversicherung „angeordnete Massenimpfungen“ als Leistungsgrund ausgeschlossen werden. „Der ADAC hat seine Bedingungen angepasst. Wer das nicht versteht, dem ist nicht zu helfen“, schreibt der emeritierte Professor Stefan Homburg im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Kommentierungen unter dem Eintrag des bekennenden Impfgegners kommen schnell zu dem Schluss, der ADAC wolle sich noch rechtzeitig vor der Impfpflicht aus der Verantwortung stehlen, da massenhafte Impfschäden absehbar seien.

In der Tat heißt es in den Bedingungen für die ADAC-Unfallversicherung: Nicht versichert sind „Impfschäden aufgrund angeordneter Massenimpfungen. Ausnahme: Versicherungsschutz besteht jedoch für die Folgen von sonstigen Impfungen.“ Allerdings ist der Passus bereits seit dem Jahr 2007 Bestandteil der Versicherungsbedingungen, wie das Recherchenetzwerk Correctiv zuerst berichtete. Vorher waren sie gar nicht versichert, wie der ADAC bestätigt.

Versicherungsschutz bei Impfschäden nicht die Regel

Bei Versicherungen wird das unterschiedlich gehandhabt: „In den aktuellen R+V Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen für die Risiko-UnfallPolice und die Kapital-UnfallPolice sind Impfschäden mitversichert. Das gilt auch dann, wenn es sich um verordnete Massenimpfungen handelt, und unabhängig von einer bestehenden Impfpflicht“, heißt es beispielsweise auf Anfrage bei der zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörenden R+V-Versicherung in Wiesbaden.

Kommentare

Für Impfschäden bieten einige Unternehmen Versicherungsschutz an, allerdings in sehr verschiedenem Umfang, bestätigt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GdV) in Berlin. Teilweise sei der Schutz auf bestimmte Impfungen wie Tollwut begrenzt, gehe aber auch darüber hinaus. „Sind Impfschäden in der Unfallversicherung mitversichert, leistet der Versicherer, wenn infolge einer Impfung eine Invalidität festgestellt wird oder ein Todesfall eintritt.“

Doch ein Abschluss von Versicherungen ist für den Fall von Corona-Impfungen nicht notwendig. Denn das Bundesgesundheitsministerium in Berlin stellt unmissverständlich fest: „Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wurde in § 60 klargestellt, dass für alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind, die auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung seit 27. Dezember 2020 vorgenommen wurden, bundeseinheitlich ein Anspruch auf Entschädigung besteht.“ Dieser Anspruch bestehe unabhängig von den öffentlichen Empfehlungen der Landesbehörden. Nebenwirkungen seien selten, aber nie ganz auszuschließen. Die Versicherungen wehren sich immer wieder gegen Behauptungen und Gerüchte, dass sie Leistungen im Corona-Zusammenhang ausschließen. „Eine Corona-Erkrankung oder allein die Impfung dagegen sind keine pauschalen Ausschlussgründe für die Leistungen von Berufs- und Lebensversicherungen“, stellt der Branchenverband GdV klar. „Gegen diese Gerüchte vor allem in den sozialen Medien setzen wir uns entschieden zur Wehr“, betont GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in Berlin.

Bei Gesundheitsprüfung spielt Impfung keine Rolle

Bei Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherungen werde Covid-19 bei der Gesundheitsprüfung wie andere Vorerkrankungen behandelt. „Personengruppen von vornherein auszuschließen, macht für Versicherer keinen Sinn.“ Eine Impfung spiele bei der Gesundheitsprüfung in der Regel keinen Rolle – egal ob es sich um eine Tetanus-, Grippeschutzimpfung oder eben eine Impfung gegen Coronaviren handele.