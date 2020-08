Werden wir zu Restposten auf dem Arbeitsmarkt?

ZUR PERSON

Michael Opoczynski (71) ist vor allem bekannt durch das ZDF-Wirtschaftsmagazin „WISO“, das er über 20 Jahre leitete. Der gebürtige Ost-Berliner ist in Frankfurt am Main aufgewachsen und hat dort das Abitur gemacht und studiert. Heute lebt und arbeitet er in Mainz und Berlin und schreibt Romane – und Sachbücher. Wie „Restposten“: Benevento, ISBN - 13 978371 0900884, 22 Euro.