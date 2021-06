Wie entwickeln sich die Flugpreise?

CHECK-IN MIT DEM IMPFPASS

Den digitalen Impfpass können Reisende per App oder auf einem Ausdruck beim Check-In am Flughafen vorlegen. Dort wird er abgelesen und der Boarding Pass direkt ausgestellt, berichtet Lufthansa. Da das System die Daten des QR-Codes mit Buchung und Passagierdaten abgleicht, werde der Missbrauch durch gefälschte Impfzertifikate erschwert. Schneller soll es in Zukunft auf ausgewählten Strecken beim mobilen Check-In per Smartphone gehen. Das QR-Impfzertifikat könne in diesen Fällen mit der Lufthansa-App abgescannt oder digital in die App geladen werden. Die App liest den QR-Code und stellt damit den Boarding Pass aus.