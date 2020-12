Wie geht es unserem Geld im Corona-Jahr?

„KEINE PANIK“

Weshalb erzielen Crash-Bücher Bestsellerauflagen, die die Weltwirtschaft vor der größten Krise aller Zeiten sehen? Darauf hat auch Antonio Sommese, ehemaliger Banker und Inhaber der Finanzstrategie Sommese GmbH in Mainz, keine eindeutige Antwort. Doch in seinem neuen Buch warnt er gemeinsam mit Co-Autor Michael Brückner davor, sich von solchen Untergangsszenarien anstecken zu lassen. „Auch wir hätten mit selektivem Tunnelblick all die negativen Daten und Entwicklungen der weltweiten Volkswirtschaften herausfiltern können. Es wäre ein Leichtes gewesen, unsere Leser mit Fake News zu verunsichern und unsinnigen Investments zu animieren“, sagt Sommese. Doch wen bringe das weiter? Auch in Krisenzeiten gebe es Chancen: „Nach drastischen Einbrüchen haben sich die Märkte immer wieder erholt und sogar neue Höchststände erreicht“, sagt Sommese.



Michael Brückner/Antonio Sommese: Alle reden vom Crash. Bleiben Sie cool. 238 Seiten, Finanzbuchverlag Dezember 2020, 18,99 Euro.