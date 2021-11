Wie grün sind grüne Geldanlagen?

QUIRIN BANK

Die Quirin Privatbank hat die in der Branche üblichen Provisionen beim Verkauf von Finanzprodukten abgeschafft und berät Privatanleger ausschließlich gegen Honorar, wie es auch bei Architekten oder Anwälten der Fall ist. Die Privatbank verwaltet fünf Milliarden Euro an Kundenvermögen. Von den 13 Niederlassungen finden sich in der Region Zweigstellen in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden, die auch Mainz betreut.