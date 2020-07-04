Samstag, 04.07.2020 - 00:00
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Wie tödlich ist das Coronavirus tatsächlich?
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EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT
Das Statistische Bundesamt leitet die EU-Ratsarbeitsgruppe Statistik. Hier werden Statistikgesetze verhandelt, ehe sie von der EU beschlossen werden. Das ist wichtig, da das europäische Recht zunehmend die Erhebungen der Statistik in Deutschland bestimmt. Immerhin beruhen rund 40 Prozent der knapp 400 deutschen Statistiken auf einer europäischen Rechtsgrundlage. Die methodische und qualitative Abstimmung in Europa ist deshalb extrem wichtig.
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