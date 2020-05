Wo schließt Karstadt Kaufhof Filialen?

Doppelt besetzte Standorte stehen beim Warenhauskonzern Karstadt Kaufhof derzeit auf dem Prüfstand. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT/WIESBADEN/ MAINZ - Doppelt genäht hält besser, heißt es. Das trifft aber dann nicht mehr zu, wenn das Geschäftsmodell bereits überall zu groß geschneidert ist. So wie bei Karstadt Kaufhof, der ums Überleben kämpfenden letzten großen deutschen Adresse unter einer offenbar aussterbenden Spezies. Jetzt freilich geht die Angst in den 14 Filialen im Rhein-Main-Raum um (davon acht Kaufhof-Filialen). Zu den Kandidaten, die auf der Kippe stehen, zählen nämlich auch Darmstadt, Wiesbaden und Mainz, allesamt sogenannte Doppelstandorte. So wie auch Fulda. In Mainz und in Darmstadt etwa sind beide Häuser nur einen Steinwurf voneinander entfernt im Herzen der City. Und mit etwa 15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche ähnlich groß. Hessenweit hat der Handelsriese übrigens 3000 Beschäftigte, in Rheinland-Pfalz sind es etwas mehr als zehn Prozent.

Die Situation ist deshalb jetzt so ernst, weil die Corona-Krise die Situation deutlich verschärft hat, bislang schon 500 Millionen Umsatz wegfallen sind – aus denen rasch eine Milliarde werden kann, so das Unternehmen. Denn die Unsicherheit ist immens, wie es weitergeht, wie lange der Spuk anhält.

Deshalb kam vor einigen Tagen die nicht wirklich überraschende Nachricht, dass die Hälfte der 170 Häuser hierzulande geschlossen werden sollen. Jörg Funder, Professor am Institut für Internationales Handelsmanagement in Worms, hatte das Aus für jeden zweiten Standort schon vor der Fusion der beiden Warenhaus-Ikonen erwartet – mit entsprechendem Stellenabbau. Der Betriebstyp Warenhaus habe aber „nach wie vor eine Chance“, sagte er auf Anfrage (dazu der Kasten). Aber man müsse sich eben neu erfinden.

MINDESTENS 200 000 EINWOHNER Langfristig weisen nach einer Studie der Hochschule Worms wahrscheinlich nur 45 Stadt- und Landkreise das nachhaltige Potenzial für ein erfolgreiches Warenhausformat auf. Lediglich Stadt- und Landkreise mit mindestens 200 000 Einwohnern haben danach ein ausreichendes Potenzial für Warenhäuser. „Warenhäuser in mittelgroßen Städten mit 100 000 bis 200 000 Einwohner können als gefährdet angesehen werden.“ Doppelstandorte bedeuteten aber nicht zwangsläufig, dass eine Filiale schließen müsse.

Den möglichen personellen Kahlschlag will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi natürlich keinesfalls hinnehmen. Man sei zu „harten Auseinandersetzungen“ bereit.

Grundsätzlich aber erlaubt das sogenannte Schutzschirmverfahren, das der Warenhauskonzern im April beantragt hat, die Sanierungserleichterungen des Insolvenzrechts zu nutzen. So könnte sich der Eigentümer, die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko, relativ schnell von defizitären Häusern trennen, die noch an langfristige Mietverträge gebunden sind. Damit sind über Nacht die Vereinbarungen vom Dezember, die eigentlich den Bestand aller Häuser bis 2024 garantieren sollten, nichts mehr Wert. Weil zudem ein KfW-Kredit über 700 Millionen angeblich am Widerstand der Hausbanken gescheitert ist, wird es finanziell nun sehr eng.

Sekretär und Handelsfachmann Marcel Schäuble von Verdi Hessen hat aktuell noch „keine Hinweise, welche Standorte in der Schließungsprüfung sind“. Erwähnte Doppelstandorte sowie Häuser „mit einer hohen Mietbelastung und betriebswirtschaftlich nicht so guten Ergebnissen dürften aber besonders im Fokus stehen“. Auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil hätten Unternehmensangaben zufolge jedoch beide Häuser ihre Daseinsberechtigung.

Die für Rheinland-Pfalz zuständige Verdi-Expertin für den Handel, Monika Di Silvestre, weiß ebenfalls „noch nichts Konkretes“. Aber ungeschoren dürften die fünf Standorte im Land – zwei in Mainz sowie zwei Kaufhof- und eine Karstadt-Filiale in Trier – nicht davonkommen. Das liege leider nahe und sei „dramatisch“ für die Beschäftigten. Zumal angesichts des Altersdurchschnitts von über 50 Jahren. Niedergeschlagen seien die Mitarbeiter auch deshalb, weil sie bereits reichlich finanzielle Opfer gebracht hätten, um ihren Beitrag zur Rettung zu leisten.

Während die Städte, die ohnehin rückläufige Kundenfrequenzen durch den Online-Boom beklagen, nun um Magneten fürchten, ist die Verwertung der Handelsflächen für Immobilienexperten offenbar kein Problem. In Unistädten ließen sich daraus schnell kleine Appartements für Studenten machen. Interessant ist auch der Plan von Signa, dort Logistikstandorte zu etablieren zur Feinverteilung der Pakete in der City, nachhaltig und auf kurzen Wegen. Diskutiert werden zudem sogenannte Coworking-Spaces.

„Das Konzept Kaufhaus wird weiterleben“

Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt und Präsidentin des Handelsverbandes Hessen-Süd, hatte die Fusion Karstadt/Kaufhof seinerzeit „als längst überfälligen Schritt" bezeichnet. „Das Konzept des Warenhauses aber wird weiterleben“, so die geschäftsführende Gesellschafterin des traditionsreichen Kaufhauses Ganz in Bensheim. Vor Filialschließungen und Immobilien-Leerständen in der Stadt „habe ich echt Angst“, sagte sie dieser Zeitung. Noch gebe es zwar wenige coronabedingte Pleiten, aber der große Kundenansturm sei ausgeblieben nach Wiederöffnung. Wenn sich das Minus übers Jahr bei 30 Prozent einpendeln würde, wäre das schon ein Erfolg.