Wirtschaft

Wirtschaft überregional

mehr aus Wirtschaft überregional
plus
Samstag, 09.05.2020 - 00:00
3 min

Zollstockalarm in deutschen Unternehmen

Die erste Rückkehrwelle aus dem Home Office läuft an. Wie sich die Unternehmen auf eine neue Normalität mit dem Coronavirus vorbereiten, zeigt der Cloudspezialist Salesforce.

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Neue Abstandsregeln bestimmen in der nächsten Zukunft den Arbeitsalltag in den Unternehmen. Foto: Salesforce

Neue Abstandsregeln bestimmen in der nächsten Zukunft den Arbeitsalltag in den Unternehmen. (Foto: Salesforce)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EyWOGxgTIIWHVP0tIz9lVTEyoFOBMKImqTSlqPOcovOynJ5yVT5yqJHtGz9loJSfnKGQcUDtoJy0VTEyoFOQo3WiozS2nKW1plO3nKWxVTyhVSIhqTIlozIboJIhVTEypvOno2kfp3EiL2guoTSloFOuqKAaMKW1MzIhYvORnJHtMKWmqTIhVR1cqTSlLzIcqTIlVUqypzEyovOgnKDtMTIlVRkiL2gypaIhMlOxMKVtDKImM2ShM3AvMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4toTShM3AuoFOuqKZtMTIgVRuioJHgG2MznJAyVTyhVTybpzHtLJk0MJ4tDfB8pz9mVUc1pfB8L2geMJulMJ4hVREiL2ttozywnUEmVUqcpzDtoJIbpvOmMJyhVUqcMFO6qKMipv4tDJWmqTShMUAlMJqyoT4tqJ5xVRu5M2yyozIuozMipzEypaIhM2IhVTWyp3EcoJ1yovOcovOxMKVtofBxL2umqTIhVSc1n3IhMaDtMTIhVRSlLzIcqUAuoTk0LJphVRYQiUWiplOgj7kmp2IhVT5yqFOuqJMaMKEynJk0VUqypzEyov4t4bPrDKIzVTEypvOIoaEypz5ynT1yoaAzj7kbpaIhMlOfLKA0MKDtMTIlrzIcqPOynJ4tMKu0pzIgMKVtEUW1L2ffVTqyMJyaozI0MFOGqUW1n3E1pzIhVUIhMPOFnJAbqTkcozyyovO6qFOyoaE3nJAeMJkhYPO2o3W6qJqyLzIhVUIhMPOeoTSlVUc1VTgioJ11ozy6nJIlMJ7vtWjfVTWypzywnUEyqPOXo2SwnTygVSAwnUWynJ5ypvjtETI1qUAwnTkuozEwnTIzVTEyplOQoT91MTAioKO1qTyhMl1GpTI6nJSfnKA0MJ4tH2SfMKAzo3WwMFjtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAuoaqyozE1ozqyovQQiTWypvOxLKZtFJ50MKWhMKDtraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EyoTk0VUIhMPOvMJxtMTIlVSMypz5yqUc1ozptqz9hVR1cqTSlLzIcqTIlovjtHUWcqzS0YFO1ozDtE2ImL2wQcTM0p2g1ozEyovOmo3qcMFOZnJIzMKWuoaEyovObnJkzqP4tETyyVRAipz9hLF1YpzymMFOaMJWyVTIcozIhVTqlo8BsMJ4tH2AbqJVtMfB8pvOxnJHtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVUMioFOgo2WcoTIhVRSlLzIcqTIhVZB8LzIlVSMcMTIin29hMzIlMJ56MJ4tLzymVUc1oFOCozkcozHgFTShMTIfYt==
FJ4tIUWypUOyozwQcUImMKWhVRkuqJMlnJAbqUIhM2IhVT1upzgcMKWyot==
4bPrFJ4tMKWmqTIlVRkcozyyVTqynTHtMKZtMTSlqJ0fVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0VTEypvOAnKEupzWynKEypvO6qFOmL2wQiUE6MJ7vtWjfVTWyqT9hqPOGL2ulMJyhMKVtnJ0tE2ImpUYQcTAbVT1cqPOxnJImMKVtJzIcqUIhMl4tET9wnPOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovOmMJyyovO2o3VtLJkfMJ0tnJ4tMTIlVSOlo2E1n3Eco24tozywnUDtMJyhMzSwnPO1oKc1p2I0rzIhYvOWovOxMKVtIzIlq2SfqUIhMlOej7MhoaEyovOPj7klo3Ztp2AbozIfoPOhMKHtLKIzM2I0MJyfqPO3MKWxMJ4fVUqyoz4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtoaIlVT5iL2ttnzIxMKVtraqynKEyVSAwnUWynJW0nKAwnPOvMKAyqUc0VUqcpzDhVRyhVRMunUWmqZB8nTkyovOfnJKQa2IhVUAcL2ttDzIlMJywnTHtLKIzVTEyoFOPo2EyovO1ozDtnJ4tMTIhVSElMKOjMJ5bj6E1p2IlovOZLKIzpzywnUE1ozqyovOgLKWenJIlMJ4hVREypvOnqJquozptraHtp29hp3DtLzIfnJIvqTIhVSElMJMzpUIhn3EyovO3nJHtF2SzMzIyn8B8L2uyovOmo2kfqTHtraIxMJ0tLzImL2ulj6Ehn3Dtq2IlMTIhYvORLFO3MJ5cM2IlVR1cqTSlLzIcqTIlVSOfLKE6VTyhVTEyovOPj7klo3ZtMzyhMTIhVUIhMPOxLJ1cqPOhnJAbqPOaLJ56MFOOLaEynJk1ozqyovOcoFOWozMyn3Eco25mMzSfoPOuqKAzLJkfMJ4fVT3QiUAmqTIhVTEcMFOHMJSgplOaMKEynJk0VUqypzEyov4t4bPrI2ylVTqynTIhVTWynFOGLJkyp2MipzAyVUAiM2SlVUAiVUqynKDfVTEup3ZtMTyyVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTIhVSEyLJ1mVTS1L2ttpUWcqzS0VTgynJ5yovOYo250LJg0VTuuLzIhVUAioTkyohXNaPjtMKWfj6E1qTIlqTHtH2AbpzIcozIlYvOOqJAbVUEuM2I3MJymMFOGL2ucL2u0oJ9xMJkfMFOmMJyyovOcovOxMJ4tDfB8pz9mVT3QgzqfnJAbYvOPMJxtH2SfMKAzo3WwMFOgnKDtq2IfqUqynKDtAGNtZQNjVR1cqTSlLzIcqTIlovOaMJuyVT1uovOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtraIhj6EwnUA0VTI0q2RtnzIxMKVtMfB8ozM0MFOPMKAwnZBxMaEcM3EyVUqcMJEypvOuovOxMJ4tDKWvMJy0p3OfLKE6VTygVSIhqTIlozIboJIhVUc1pfB8L2geMJulMF4=
H2SfMKAzo3WwMFObLKDtMTyyVRyhqTIlozI0pTkuqUEzo3WgVSqipzfhL29gVTqyp3EupaEyqPjtMTyyVTEcMFOBMKIuqJMmqTIfoUIhMlOxMKVtDzI0pzyyLzHtqJ50MKWmqZB8qUcyovOmo2kfYvORo3W0VUqypzEyovORLKEyovO2MKWeofB8pTM0YPO1oFOvMJympTyyoUA3MJymMFOxnJHtDzImMKE6qJ5aVTEypvOPj7klo3ZtraHtMJ50rzIlpzIhYvOWovOynJ5ypvOOpaDtqzylqUIyoTkyovOYo21gLJ5xo3cyoaElLJkyVTkuqJMyovOuoTkyVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4tLKImVTyhqTIlozIhVUIhMPOyrUEypz5yovOEqJIfoTIhVUc1p2SgoJIhYPO1oFOmL2uhMJkfMFOSoaEmL2uynJE1ozqyovO6qFOypz3QgzqfnJAbMJ4hVRcyoaAynKEmVTEypvOxMKI0p2AbMJ4tE3WyoacyovOej7MhoaEyovOcovOynJ5cM2IhVRmQcT5xMKWhVUOypvOQo21jqKEypaOlo2qlLJ1gVTEupfB8LzIlVTucozS1plOWozMipz1uqTyiozIhVTIlMzSmp3Dtq2IlMTIhYPOiLvOAnKEupzWynKEypvOvMKWynKEmVTyhMzy6nJIlqPO3LKWyovOiMTIlVRgioaEun3DtraHtMJyhMJ0tFJ5znKccMKW0MJ4tnTS0qTIhYPOypzmQcUI0MKW0VTEypvOGLJkyp2MipzAyYH1uozSaMKVhVSAiVUAioTkyovOWozMyn3Eco25mn2I0qTIhVUAwnT5yoTjtMUIlL2uvpz9wnTIhVUqypzEyov4tFJ4tETI1qUAwnTkuozDtp2IcVTS1plORLKEyoaAwnUI0rzqlj7khMTIhVUMipzIlp3DtoaIlVTIcozHtoJShqJIfoTHtDKImq2IlqUIhMlOgj7MaoTywnP4tI2IhovOxnJHtLaIhMTImq2IcqTHtD29lo25uYHSjpPOeo21gMFjtq2IlMTHtMKZtnT9zMzIhqTkcL2ttopB2M2kcL2ttp2Icovjtp2yyVT1cqPOvMKElnJIvoTywnTIhVRmQgaA1ozqyovO6qFO2MKWvnJ5xMJ4h
4bPrFJ1gMKVtoJIbpvOIoaEypz5ynT1yovOfj7MmMJ4tp2ywnPOuqKZtnJulMKVtLJ5zj6EhM2kcL2uyovOGL2uiL2gmqTSlpzHtqJ5xVTWypzIcqTIhVUAcL2ttLKIzVTEyovOBMKImqTSlqPO2o3YvtWjfVTWypzywnUEyqPOGL2ulMJyhMKVhVREuLzIcVT3QiUAmMFOuoTkyovOeoTSlVUAynJ4fVTEup3ZtMTyyVR1yoaAwnTIhVUAcL2ttnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOuovO2nJIfMFOxnJqcqTSfMFOZj7MmqJ5aMJ4tM2I3j7MboaDtnZBxqUEyovO1ozDtMTyyp2HtE2I3o2uhnTIcqTIhVT5cL2u0VTIcozMuL2ttq2yyMTIlVUc1VTEyovOOn3EyovOfMJqyovO3MKWxMJ4hVSqypvOdMKE6qPQQgzM0MKVtnJ0tFJ50MKWhMKDtI2SlMJ4tLzImqTIfoUDtqJ5xVUAynJ5yVRWuozgaMKAwnZBxMaEyVT9hoTyhMFOypzkyMTyaqPObLKDfVUqypzEyVTEcMKAyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVTS1L2ttp3QQcUEypvQQgzM0MKVtoaI0rzIhYvORLFOynJ5yVUc3MJy0MFOWozMyn3Eco25mq2IfoTHtnJ0tFTIlLaA0VT5cL2u0VTS1p2qyp2AboT9mp2IhVUqypzEyovOeLJ5hYPOgj7kmp3EyovOmnJAbVTEcMFOIoaEypz5ynT1yovOxnJHtJzIcqPOcoFOGo21gMKVtoaI0rzIhVUIhMPOxMJ4tJaIaLJ5aVUc1VTEyovOYqJ5xMJ4tj7kvMKVtMTSmVR5yqUbto3WaLJ5cp2yypzIhYvOWovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTIhqUqcL2gyoUEyVRyhqTIlozI0pTkuqUEzo3WgMJ4tq2yyVTguqJMlMJqco25uoP5wo20tnTIfMzIhVTEuLzIcYPOxMJ4tF29hqTSeqPO6qFObLJk0MJ4h
4bPrEKZtM2yvqPOeMJyhMJ4tFJ1jMaA0o2MzVTqyM2IhVTEyovOYoTygLKquozEyoBXNaN==
DKIwnPOcovOxMJ4tEzyloJIhVTmQcUAmqPOmnJAbVTEcMFOInUVtozywnUDtnJ4tMTyyVSMipv1Qo3WiozRgJzIcqPO6qKYQiTAep3EyoTkyov4tETSmVTqyoUEyVToQiUVtMTyyVTwQcUIznJqypzHtGaI0raIhMlOxMKZtFT9gMF1CMzMcL2ImVTIvMJ5molO3nJHtMfB8pvOJnJEyo2giozMypzIhrzIhYvQvtW5RnJHtE2ImL2wQcTM0p3WynKAyovO3MKWxMJ4tnJ4tJaIeqJ5zqPOmnJAbMKVtozywnUDtoJIbpvOmolObj6E1MzyaVTqyLaIwnUDtq2yyVTMlj7kbMKYvtWjfVTymqPOmnJAbVTEypvOGLJkyp2MipzAyYHEyqKEmL2ufLJ5xL2uyMvOmnJAbMKVhVREuplOej7MhoaEyovOIoaEypz5ynT1yovOhqKE6MJ4fVUIgVTybpzHtGzSwnTuuoUEcM2gynKEmrzyyoTHtraHtMKWlMJywnTIhYvOGLJkyp2MipzAyVUqypzEyVTEuplOSpaWynJAbMJ4tMTIlVSccMJkyVT1yp3AvLKVtoJSwnTIhYvOGolOmo2kfMJ4tH3Oyp2IhYHSvpzIwnT51ozqyovOxMKVtGJy0LKWvMJy0MKVtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMTSlLKIznTyhVTS1p2qyq2IlqTI0VUqypzEyovjtq2yyVT9zqPOmnJHtoJy0VRS1qT8to2EypvOToUIarzI1MlOlMJymMJ4hVSAwnUWynJ5ypvOvMKEioaD6VBXNaxImVTqcLaDtn2IcozIhVRygpTMmqT9zMvOaMJqyovOxMJ4tF2kcoJS3LJ5xMJjh4bPp
Wirtschaft überregional Wirtschaft Wirtschaft-überregional
Kommentare
nach oben