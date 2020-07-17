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Freitag, 17.07.2020 - 08:00
4 min

C+P will ins Gansbachtal

Das Gewerbegebiet Gansbachtal mach einen gewaltigen Schritt nach vorn: Christmann + Pfeifer will vier Grundstücke erwerben - und das bislang geplante Gesundheitszentrum zu einem medizinisch-pflegerischen Quartier ausbauen.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Ein erster Entwurf zeigt die Entwicklung des neuen Quartiers im Gebiet des Zweckverbandes. Hier könnte auch das geplante Gesundheitszentrum integriert werden. Visualisierung: Christmann + Pfeifer

Ein erster Entwurf zeigt die Entwicklung des neuen Quartiers im Gebiet des Zweckverbandes. Hier könnte auch das geplante Gesundheitszentrum integriert werden. Visualisierung: Christmann + Pfeifer

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Fotos
Ein erster Entwurf zeigt die Entwicklung des neuen Quartiers im Gebiet des Zweckverbandes. Hier könnte auch das geplante Gesundheitszentrum integriert werden. Visualisierung: Christmann + Pfeifer

Ein erster Entwurf zeigt die Entwicklung des neuen Quartiers im Gebiet des Zweckverbandes. Hier könnte auch das geplante Gesundheitszentrum integriert werden. Visualisierung: Christmann + Pfeifer

Gedacht waren die Flächen zwischen Niedereisenhausen und Gönnern unterhalb des neuen Dekanatssitzes einmal als Industrieflächen. Von diesem Plan verabschieden die Gemeinden Angelburg und Steffenberg sich nun. Foto: Hartmut Bünger

Gedacht waren die Flächen zwischen Niedereisenhausen und Gönnern unterhalb des neuen Dekanatssitzes einmal als Industrieflächen. Von diesem Plan verabschieden die Gemeinden Angelburg und Steffenberg sich nun. Foto: Hartmut Bünger

Jörg Schwarz (Mitte), Geschäftsführer von C + P Dynamic Living Sources, mit den beiden Bürgermeistern Thomas Beck (links, SPD) und Gernot Wege (rechts, parteilos), auf einem der vier Grundstücke, das Christmann + Pfeifer erwerben will. Foto: Hartmut Bünger

Jörg Schwarz (Mitte), Geschäftsführer von C + P Dynamic Living Sources, mit den beiden Bürgermeistern Thomas Beck (links, SPD) und Gernot Wege (rechts, parteilos), auf einem der vier Grundstücke, das Christmann + Pfeifer erwerben will. Foto: Hartmut Bünger

Ein erster Entwurf zeigt die mögliche Entwicklung des neuen Quartiers im Gebiet des Zweckverbandes. Hier könnte auch das geplante Gesundheitszentrum integriert werden, das momentan noch als Ärztehaus eingetragen ist. Zur Orientierung: Oben sind rechter Hand das Gelände der Firma Schreiner sowie der Dekanatssitz zu sehen; das untere rechte Grundstück gehört der Firma Roth, die direkt daneben liegt. Visualisierung: Christmann + Pfeifer

Ein erster Entwurf zeigt die mögliche Entwicklung des neuen Quartiers im Gebiet des Zweckverbandes. Hier könnte auch das geplante Gesundheitszentrum integriert werden, das momentan noch als Ärztehaus eingetragen ist. Zur Orientierung: Oben sind rechter Hand das Gelände der Firma Schreiner sowie der Dekanatssitz zu sehen; das untere rechte Grundstück gehört der Firma Roth, die direkt daneben liegt. Visualisierung: Christmann + Pfeifer

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