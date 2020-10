4 min

Die Gastronomen an Lahn und Dill sehen schwarz

Die Stimmung in den Unternehmen an Lahn und Dill ist laut IHK derzeit besser als noch im Januar, vor der Corona-Krise. Es gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel in der Gastronomie.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg