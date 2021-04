Die Konkurrenz lauert heute im Netz

Kurz nach dem Krieg, im April 1946, starten Günter und Erna Heinemann in der Schmiedgasse in der Wetzlarer AltstadtAnfangs verkauft der Optikmeister auch Foto-Material. Ab 1949 erweitert er sein Geschäft um den Bereich Akustik.

Aus Platzgründen zieht Heinemann 1951 in die Bahnhofstraße um. Als Günter Heinemann fünf Jahre später verstirbt, übernimmt Ehefrau Erna als Mutter von drei Kindern das GeschäftSchon mit 13 Jahren unterstützt Tochter Margrit ihre Mutter bei der Buchhaltung. Als junge Frau tritt sie nach dem Tod der Mutter in deren Fußstapfen und wird Ende der 1960er Jahre mit 24 Jahren die alleinige Geschäftsführerin des Familienbetriebs. Bis zur Jahrtausendwende leitet sie mit ihrem Mann Richard Sandner die Geschicke von "Heinemann Optik & Akustik", bevor 2003 der nächste Generationenwechsel ansteht und mit Sohn Ralf Sandner, Margrits Bruder Horst-Ingo Heinemann und Ortwin Kraft die aktuellen Geschäftsführer das Steuer übernehmen.

Vier Filialen in Wetzlar, eine in Braunfels und zwei in Weilburg gehören heute zum Unternehmen. Insgesamt stehen 34 Angestellte bei Heinemann in Lohn und Brot, darunter drei Auszubildende. Die Firma engagiert sich beispielsweise als Sponsor der HSG, unterstützt "Menschen für Kinder" sowie das "Albert-Schweitzer-Dorf" und arbeitet mit der "Galerie am Dom" zusammen.