Thermokon plant zweiten Standort

Die Firma Thermokon ist mit rund 200 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in der Gemeinde Mittenaar1987 von Harald Zygan gegründet, wächst das Unternehmen stetig - auch jetzt, in der Corona-Krise.

Das dürfte auch daran liegen, dass Thermokon "ein bisschen systemrelevant ist", wie Geschäftsführer Jörg Teichmann sagt. Denn in Mittenaar werden unter anderem nicht nur CO 2 -Sensoren und CO 2 -Ampeln produziert: Thermokon stellt auch Sensoren her, die für die Auslieferung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes gebraucht werden. Die Fühler überwachen die Temperatur in den Containern, in denen der Impfstoff bei minus 80 bis minus 60 Grad gelagert wird.