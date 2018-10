„Da steht Frau Nahles vor unserer Wand!“

„Guck mal, da steht Frau Nahles vor unserer Pressewand!“ Wenn Roland und Sanja Villmow den Fernseher einschalten, können sie Produkte aus ihrer Firma regelmäßig in den Nachrichten sehen. Denn die großformatigen Wände, die bei Pressekonferenzen aus den Fraktionen im Bundestag im Hintergrund der Politiker stehen, kommen seit Jahren aus ihrem Hause. Jetzt sind die Tafeln für SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD gedruckt und ausgeliefert worden.

„Vor ungefähr 15 Jahren, noch vor meiner Zeit, bekam unser Unternehmen erstmals den Auftrag, für die Fraktionen im Bundestag die Pressewände zu drucken“, erzählt Roland Villmow, Geschäftsführer und Inhaber der Druckerei. Damals gab es eine Ausschreibung, und die Druckerei Metz bekam den Zuschlag. „Schon damals war unsere Firma Vorreiter in der Kombination von großformatigem Digitaldruck mit Siebdruck“, erklärt der gebürtige Wetzlarer weiter. Seitdem ist der Deutsche Bundestag Kunde bei der Firma Metz und gibt in regelmäßigen Abständen Aufträge für neue Wände an das Laufdorfer Unternehmen. In diesem Jahr sollten ursprünglich nur FDP und AfD neue Wände bekommen. „Doch plötzlich wollten fast alle eine neue Wand“, erzählt Sanja Villmow, zuständig für Marketing und Vertrieb.

Im ersten Stock knien Martin Schwäger und sein Kollege Gilbert Kögler auf dem Boden. Kögler hält ein Töpfchen mit blauer Farbe in der Hand, Schwäger, Leiter der Abteilung Siebdruck, eine sogenannte Gummirakel, mit der er die Farbe gleich durch ein feinmaschiges Sieb auf die zu bedruckende Tafel streichen muss.

„Das Siebdruckverfahren ermöglicht es, die unterschiedlichsten Materialien zu bedrucken, flache Objekte wie Platten oder Folien, aber auch geformte wie Flaschen oder Baumstämme“, erklärt Roland Villmow.

Auch die Vitrinen im Museum der Grube Fortuna kommen aus der Laufdorfer Druckerei

Beispiele dafür gibt es in seiner Firma genügend: Die Firma Metz druckt auf Beton, auf Holz, fertigt ganze Vitrinen – zum Beispiel für die Museumsausstellung in de Grube Fortuna. Auch Tachoscheiben für Autos kommen aus dem Hause Metz. Technische Siebdruckanwendungen sind dementsprechend der Hauptbereich der Firma – neben dem CNC-Fräsbereich und dem großformatigen Digitaldruck.

Bei Schwäger und Kögler ist es inzwischen soweit: Die blaue Farbe tropft auf das Sieb, das an der Stelle natürlich durch eine Schablone farbundurchlässig ist. Nur die Stellen, an denen die Farbe auf die unter dem Sieb liegende Pressewand aufgetragen werden soll, sind durchlässig – in diesem Fall der Schriftzug „Bundestagsfraktion“. Schwäger drückt mit der Gummirakel die Farbe durch das Sieb. Fertig.

Im Hintergrund begleitet ein feines Summen die Arbeit der beiden Drucker. „Das ist unsere Spülmaschine“, erklärt Sanja Villmow. Hier werden die Siebe nach dem Druck hineingeschoben und mit speziellen Mitteln gewaschen – receycelt, sozusagen.

Eine Pressewand ist 3,5 mal 2,8 Meter groß und aus vier Tafeln zusammengesetzt. Was genau draufgedruckt werden soll, geben die Parteien exakt vor: Name, Logo, Bilder – jede Partei hat ihre eigenen Vorstellungen, sei es die Blume der Grünen mit vielen Farbschattierungen oder der Schriftzug der Linken in mehrfacher Wiederholung. Bei einigen Plakaten wird mehr mit Siebdruck gearbeitet, bei anderen kommt der Digitaldruck stärker zum Einsatz. Der Mix macht es aus.

Dabei ist die Kombination aus Sieb- und Digitaldruck ein aufwändiges Verfahren. Etwa fünf Tage arbeiten mehrere Angestellte an einer Wand, allein für den Druck werden im Durchschnitt 20 Stunden benötigt.

„Ein Grafiker betreut das Projekt, ein Produktionsleiter überwacht alle Schritte und die Kommunikation. Sind alle Punkte geklärt, kommen erst die Drucker ins Spiel“, erklärt Villmow. Dabei ist die Kommunikation das A und O, so Roland Villmow weiter. Die genauen Farben müssen abgestimmt und in Bemusterungsrunden dann die Entwürfe begutachtet werden. Da kann es schon mal vorkommen, dass der studierte Betriebswirt oder einer seiner Kollegen zum Hörer greift und direkt im Willy-Brandt-, Dietrich-Genscher-Haus oder einer der anderen Parteienzentralen anruft, um den richtigen Ton für das Logo oder den Parteienschriftzug festzulegen. „Wir arbeiten eng mit den Werbeagenturen und Presseabteilungen der Parteien zusammen“, erzählt Sanja Villmow.

Den Umgang mit prominenten Kunden sind die Mitarbeiter der Firma Metz gewöhnt. Denn der Bundestag ist nicht der einzige Auftraggeber, der über mittelhessische Grenzen hinaus bekannt ist. So wird zum Beispiel zum Jahresende wieder ein 33 Meter langer roter Teppich an die Firma geliefert und für den Druck ausgerollt: Es ist genau der rote Teppich, den die Metz-Mitarbeiter jedes Jahr neu mit lauter Herzen versehen – und auf dem dann Anfang Dezember die Gäste der im ZDF ausgestrahlten Spendengala „Ein Herz für Kinder“ wandeln werden. Jedes Jahr laufen die Promis auf den Herzen aus Mittelhessen.