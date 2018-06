„Das Handwerk ist im Aufbruch“

Lediglich die Beteiligung der Innung angeschlossener Betriebe am Landesverbandstag 2017, der in Limburg stattfand, wurde von ihm bemängelt. Es war eine Veranstaltung, die bei allen Beteiligten gut ankam.

„Selbst Menschen, die mich nicht zuordnen konnten, haben sich nur positiv zu Limburg und dem Verbandstag geäußert“, so Michael Dombach. Erfreulich war für ihn in seinem Geschäftsbericht, dass die Innung mit 13 Mitgliedern, zehn Vollmitgliedern, einem Fördermitglied und zwei Seniorenmitgliedern, um ein Mitglied gewachsen ist. Im Angebot für die Innungsmitglieder waren zahlreiche Veranstaltungen der Kreishandwerkerschaft, zu denen unter anderem Workshops wie „So leben und so arbeiten wir in Zukunft“ gehörten.

Auch ging Michael Dombach auf die Lehrlingssituation ein. Derzeit sind in den Betrieben zwölf Jugendliche in Ausbildung. „Leider konnten für das erste Lehrjahr nur zwei Jugendliche für eine Lehre im Zimmererhandwerk gefunden und begeistert werden“. Damit sei die Zahl der Auszubildenden auf einem sehr niedrigen Niveau.

Es müsse nach Meinung des Obermeisters ein Umdenken in den Elternhäusern, den Behörden und den Schulen stattfinden. „Es kann und darf nicht sein, dass ein junger Mensch nur dann als erfolgreich gilt, wenn er das Abitur gemacht und ein Studium absolviert hat. Das ist grober Unfug.“

Das Wort Facharbeitermangel sei in aller Munde und es sei schwer, gute und leistungsfähige Mitarbeiter zu bekommen und zu halten. Dies hätte dann letztendlich auch Auswirkungen auf die Marklage.

Viele Aufträge: Mögliche Kunden werden durch lange Wartezeiten eventuell verprellt

Denn „viele von uns haben weit mehr Aufträge als Mitarbeiter“. Dies ist eine schöne Position, die es erlaube, vernünftige Preise zu erwirtschaften. Anderseits sei es aber auch schwierig, weil Kunden verprellt würden durch zum Teil lange Wartezeiten.

„Das Ideal wird man wohl nie finden“, so Michael Dombach. Fast am Ende seines Geschäftsberichtes hatte er für die anwesenden Mitglieder eine Erfolgsformel parat: „An Bewährtem festhalten, zugleich Neues zulassen und entschlossen positiv für seinen Betrieb und sein Gewerk zu nutzen.“

Eines sei schon jetzt zu spüren: „Das Handwerk ist im Aufbruch.“ Es würde sich vieles verändern, teils sogar grundlegend.

Es bleibe im Handwerk die große Tradition, der hohe Anspruch an Qualität, der Handwerkerstolz und eine enorme Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten und Karriereperspektiven.

Einen Bericht zum Thema der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung hatte am Ende noch Gastredner Jens Jung-König von der Firma Bördner dabei.