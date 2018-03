„Der digitale Ausbau muss Priorität haben“

Die Veranstaltung mit 2500 Teilnehmern stand im Zeichen der Förderung der digitalen Infrastruktur in Deutschland. In der Jahrhunderthalle diskutierten Persönlichkeiten wie Klaus von Dohnanyi, Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr oder Linus Neumann vom Chaos Computer Club.

Damit die Wirtschaft insgesamt konkurrenzfähig bleibt, müsse Deutschland jetzt den Ausbau der digitalen Infrastruktur ganz oben auf die Agenda setzen – vor allem in ländlichen Regionen, wo auch viele mittelständische Unternehmen ihren Sitz haben. Das forderte unter anderem der Präsident des BDI-Chef Kempf. Notwendig sei ferner, sich für die Cyber-Sicherheit künftig im vergleichbaren Umfang mit Investitionen zu engagieren wie für den Datenschutz. Ähnlich äußerte sich Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Er warnte: „In den Bereichen Digitale Infrastruktur und Digitale Bildungspolitik hat Deutschland seit mindestens zehn Jahren einen eklatanten Investitionsstau.“

Ein Beispiel dafür, wie man traditionelles Handwerk mit den Möglichkeiten der Digitalisierung kombinieren kann, lieferte Sabine Linz, Geschäftsführerin der Amoonic GmbH. Ihr Unternehmen liefert Schmuckstücke ganz individuell nach Kundenwunsch. Der digitale Wandel kann aus ihrer Sicht dafür genutzt werden, traditionelle Jobs zu erhalten.

Als einen entscheidenden Erfolgsfaktor Deutschlands bezeichnete Klaus von Dohnanyi „das Prinzip der sozial gesteuerten Eigenverantwortung“. Wer alles regeln wolle, zerstöre das, was Deutschland ausmache, sagte der SPD-Politiker. Den mittelständischen Unternehmen gab der Politiker die Empfehlung mit auf den Weg, der disruptiven Großindustrie mit einem hohen Maß an Flexibilität zu begegnen. Es sei unsinnig, gegen die Digitalisierung zu polemisieren. „Wir brauchen eine neue Marktwirtschaft für die Digitalisierung“, sagte von Dohnanyi.

Tugenden in digitale Welt überführen

Willst du etwas gut machen, musst du es selbst machen“. Diese Maxime gilt nach Ansicht von Vitali Klitschko für Politiker, Sportler und Unternehmer gleichermaßen. Die europäischen Werte seien für viele Ukrainer zu einem wichtigen Ziel geworden.

Wenn es dem deutschen Mittelstand gelingt, seine bewährten Tugenden aus der analogen in die digitale Welt zu überführen, resultierten daraus Umsatzpotenziale bis zu 126 Milliarden Euro in den kommenden sieben Jahren. Davon ist Michael Bockelmann, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands, überzeugt. In seiner Eröffnungsrede zum Wirtschaftstag ging Bockelmann auch auf die geopolitischen Konsequenzen der Digitalisierung ein: „Die analoge territoriale Abschottung kann digital einfach überwunden werden“. (red)