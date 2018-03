„Hier passiert einiges, was die Welt verändern wird“, sagte Jörg Brück, Projektdirektor der „W3 Fair+Convention“, beim ersten Messerundgang am Mittwochmorgen. Kurz davor war die zweitägige Netzwerk-Messe für die Branchen Optik, Elektronik und Mechanik in der Rittal-Arena offiziell von Christoph Rénevier vom Veranstalter Fleet Events, Regierungspräsident Christoph Ullrich und Oberbürgermeister Manfred Wagner eröffnet worden. Alle drei betonten, dass sich die „W3 Fair+“ seit ihrer Premiere 2014 einen international guten Ruf erarbeitet habe. Sie habe sich zum Aushängeschild der Industrieregion Mittelhessen entwickelt. „Home of Hightech Innovations“ heißt diesmal das Motto. 180 Unternehmen und Partner aus zehn Ländern sind vertreten, mehr als 3000 Fachbesucher werden bis zum Donnerstagabend erwartet.

Um Hochenergielaser geht es beim ELI Beamlines-Projekt in Prag, mit dem das „Wetzlar-Network“ im Rahmen des Bundesförderprogramms „Internationalisierung von Spitzenclustern“ zusammenarbeitet. Die von den ELI Beamline-Lasern getriebenen Röntgen- und Partikelquellen sollen in Zukunft erstmals echte Anwendungen in der Biomedizin erlauben und vielleicht sogar Tumore heilen, erklärte Projektkoordinator Dr. Georg Korn, der mit Vorträgen und und Seminaren auch in das „W3 Fair+“-Rahmenprogramm eingebunden ist.

An der Neubestimmung des Ur-Kilos ist die Solmser Firma Hauser Optik beteiligt. Weil das seit 1889 in Paris verwahrte Ur-Kilo, das bislang als Grundmaß aller Gewichte diente, in den vergangenen Jahrzehnten an Masse verloren hat, entwickeln Forscher für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt das präziseste Kilo-Maß der Welt – in Form einer hochreinen Siliziumkugel. Die Herstellung solcher Kugeln gehört zum Kerngeschäft von Hauser Optik.

Ein exaktes eigenes Datenabbild lässt sich im Ganzkörperscanner der Geometrixx Solutions GmbH aus Breidenbach herstellen. Vom 3D-Druck bis zur Gestaltung des eigenen, ganz persönlichen Avatars für Computer- und Konsolespielen reichen die Einsatzmöglichkeiten, erklärt Geschäftsführer Ingo Wagner. Auch könnte den Nachkommen statt Fotos ein dreidimensionales Abbild hinterlassen werden.

Spiegel errechnet die exakte Konfektionsgröße und schlägt auch gleich die typgerechte Mode vor

In vier Wochen will Geometrixx Solutions zudem einen Spiegel vorstellen, der den Nutzer nicht nur auf seine exakte Konfektionsgröße vermisst, sondern auch gleich typgerechte Kleidungsstücke vorschlägt und anzeigt, wo diese am günstigsten zu kaufen sind.

Erste Station des Rundgangs mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wirtschaftsförderung war der Stand der Janitza Electronics GmbH, die in Lahnau mit 200 Mitarbeitern unter anderem Energie-Überwachungssysteme entwickelt, fertigtund vertreibt.

Ein „Roboterballett“, wie es Wolfram Dette, Dezernent für Wirtschaftsförderung des Lahn-Dill-Kreises, bezeichnete, bot die ebenfalls in Lahnau ansässige LTI Motion, Hersteller von Automatisierungs- und Antriebstechnik. Bei aller Innovation teilen nahezu alle Aussteller ein Problem: Fachkräftemangel. Bei LTI Motion etwa gibt es aktuell 25 offene Stellen, berichtete Dirk Bauernfeind, Regionalleiter Vertrieb Mitte.