„Gut bezahlte Arbeitsplätze erhalten“

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sieht genau diese Arbeitsplätze gefährdet, wenn die Firma Schaefer Kalk keinen Steinbruch „Auf Hengen“ erschließen kann. „Aus unserer Sicht wäre der Standort Steeden stark gefährdet. Und dann geht es nicht nur um die Arbeitsplätze im Werk. Das hätte auch starke Auswirkungen auf Betriebe und Geschäfte drumherum“, sagt Volker Weber, Leiter des Landesbezirks Hessen-Thüringen der Gewerkschaft, im Gespräch mit dem TAGEBLATT.

Weber: Immer mehr Menschen müssen weite Strecken zur Arbeit fahren – Jobs vor Ort sind wichtig

Weber, der in den beiden Bundesländern für rund 84 000 Mitglieder der IG BCE zuständig ist, verweist auf einen weiteren Zusammenhang, der den Gewerkschaftern wichtig ist: „Immer mehr Menschen in den ländlichen Regionen Hessens müssen immer weitere Wege pendeln. Das schadet Menschen und Umwelt, deshalb ist es wichtig, dass es auch in den ländlichen Regionen gut bezahlte Arbeitsplätze gibt.“

Kommt der Kalksteinbruch nicht, sieht Landesbezirksleiter Weber noch eine Dimension, die über die Arbeitsplatzfrage und die wirtschaftlichen Auswirkungen in der Region hinausgeht: „Es würde damit wieder eine Rohstoffquelle hier nicht erschlossen werden, und das können wir uns als Industriegesellschaft eigentlich nicht leisten.“ Einerseits gehe es um Versorgungssicherheit für viele Firmen, andererseits sehe er auch einen ökologischen Aspekt: „Hier bei uns werden die Rohstoffe meist zu deutlich besseren Umweltbedingungen gewonnen“, sagt Weber.

Grundsätzlich könnten die Gewerkschafter den Widerstand der Bürgerinitiative gegen das Projekt verstehen, doch Weber gibt zu bedenken: „Wir alle leben gerne in der Natur, aber wir können nicht nur von der Natur leben. Ob Kühlschrank, Auto, Handy oder Fernseher, ob gute Medizin oder gute Bildung für unsere Kinder: Nichts davon ist ohne Wirtschaft und Arbeit möglich.“

Die Pläne für einen Kalksteinbruch „Auf Hengen“ seien mindestens seit 1999 bekannt. Schon seit 1986 sei das Gebiet bereits im Regionalplan als „Vorrangfläche für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe“ eingetragen, erinnert Gewerkschafter Weber und sagt dann: „Nur so waren Planungssicherheit und Investitionsentscheidungen möglich. Nun, nach über 30 Jahren klarer Pläne kurzfristig über eine Feldwege-Bürgerbefragung regionale Wirtschaft kaputt zu machen, das ist nicht nur unklug, sondern vor allem auch unfair.“ Deshalb sollten „die vielen Menschen, die uns in den letzten Tagen bestärkt haben, auch an der Bürgerbefragung teilnehmen und der Vernunft zum Sieg verhelfen“.

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, die im direkt betroffenen Gebiet gut 150 Mitglieder habe, werde sich auch mit einem Infostand am „Erlebnistag Steinbruch“ beteiligen, Dort wollen die Gewerkschafter auch Flyer verteilen, die ihre Position genau erklären.