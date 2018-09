„Horst” wird es schon richten

Lölling gewann bei der Olympiade 2018 in Pyeongchang Silber, sicherte sich im vergangenen Jahr sowohl den Weltmeister- als auch den Europameister-Titel. Dazu kommen für die 23-Jährige zwei Goldmedaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften.

„Das Ding gefällt mir richtig gut”, schwärmt der RSG-Vorsitzende Wolfram Schweizer, als Sascha Kersting von Klingspor ihm den Prototyp der eigens für ihn entwickelten Apparatur „Horst“ präsentiert. Warum eigentlich „Horst“? Weil das die erste Antwort von Schweizer auf die Frage war, wie die Erfindung denn eigentlich heiße. Die korrekte, aber auch umständliche und bei weitem nicht so schöne Bezeichnung für die Erfindung lautet „Kufenbiegevorrichtung“.

Wolfram Schweizer, auch Chefmechaniker des Bob- und Schlittenverbandes Deutschland (BSD), biegt und schleift die Kufen für die Skeletonschlitten der Sportlerinnen und Sportler der RSG selbst. Doch steht er dabei immer wieder vor einigen Problemen: Wie wird gewährleistet, dass die Biegungen der Kufen stets den gleichen Radius haben und an exakt der gleichen Stelle sind? Und wie lässt sich der Prozess reproduzieren?

„Einheitsstahl“ ist in Wirklichkeit nicht so einheitlich, wie es die Leistungssportler am Ende brauchen

In der Vergangenheit hatte der Chefmechaniker des nationalen Verbandes, zu dem neben Skeleton auch Rennrodeln und Bobfahren gehören, noch keine wirklich passende Lösung gefunden. Vor allem das Material bereitet Probleme. Der sogenannte „Einheitsstahl“ ist gar nicht so einheitlich wie man angesichts des Namens denken würde: Je nach Charge weist der Stahl Unterschiede im Material auf, die dazu führen, dass die nach der Biegung normale Rückfederung des Materials unterschiedlich stark ausgeprägt ist.

Mit dem Kooperationspartner Klingspor startete Schweizer einen neuen Versuch, sein Problem zu lösen. Sascha Kersting nahm sich in Zusammenarbeit mit der Klingspor-Auszubildendenwerkstatt des Projekts an.

Als Grundlage für das Projekt dienten eine Skizze und die ehemalige Kufenbiegevorrichtung des BSD-Mechanikers. Auf dieser Basis machte sich Kersting ans Werk, maß alles genau aus und entwarf die Apparatur zunächst am Computer. Gemeinsam mit den Auszubildenden wurden danach an verschiedenen Maschinen die einzelnen Teile aus Werkzeugstahl angefertigt und anschließend zusammen mit einigen Normteilen montiert. Nach ein paar Testversuchen und dem Feedback von Schweizer werden noch ein paar Optimierungen vorgenommen.

Ein bis zwei Mal im Jahr muss Schweizer Kufen für die Skeletonsportler biegen – eine komplette Serie fürs Training und Wettkämpfe. Das war aufgrund der manuellen Bearbeitung bisher ein enormer Zeitaufwand. Nun erleichtert „Horst“ ihm die Herstellung ungemein. „Die neue Kufenbiegevorrichtung ist so simpel und genial, aber niemand – auch ich nicht – ist bisher auf die Lösung gekommen. Ich freue mich schon, die fertige Vorrichtung endlich in Betrieb nehmen zu können“, so Schweizer. (red)