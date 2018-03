„Im Handwerk läuft es rund“

Bei der Mitgliederversammlung im Texelhof in Staffel trug Uhe einen erfreulichen Bericht vor, der geprägt war von der guten wirtschaftlichen Lage des Handwerks. „Im Handwerk läuft es richtig rund“ sagte Uhe. Alle Bereiche des Handwerks profitierten von der günstigen konjunkturellen Lage mit den niedrigen Zinsen.

Von 10 800 Ausbildungsverträgen wurden 2017 960 mit Flüchtlingen abgeschlossen

Nach den Worten von Wolfram Uhe kommt aber noch mehr hinzu. „Das Handwerk erweist sich als maßgeblicher Stabilitätsanker und Grundstock der derzeit guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland“, erklärte der Kreishandwerksmeister. Er fand aber auch kritische Worte in Richtung der Bundesregierung. Man müsse diese davor warnen, die guten Konjunkturaussichten durch eine falsche Weichenstellung in der Sozialpolitik zu gefährden. „Der Faktor Arbeit darf nicht weiter verteuert werden“. Weil aber niemand auf die Frage nach einer neuen Regierung eine Antwort wisse, gehe in der deutschen Wirtschaft die Angst vor der Angst um. „Industriekapitäne und Verbandsspitzen rufen der Politik zu, dass auch sie ihren Beitrag zu Wachstum und Wohlstand liefert“, so Uhe.

Für die Kreishandwerkerschaft und in den Innungen sei es wichtig, den Mitgliederstand zu erhöhen „zumindest jedoch zu halten“. Aktuell sind es 690 Mitglieder, ein leichtes Plus von elf Mitgliedern wurde verzeichnet. Auf Dauer können Innungen und die Kreishandwerkerschaft nur als organisiertes Handwerk sinnvoll überleben, wenn gemeinsam am Image des Handwerks gearbeitet werde und es nach außen und nach innen als modern, innovativ und interessant dargestellt werde.

Auch das Thema Ausbildung wurde angesprochen. Demnach wurden in der Kreishandwerkerschaft in 2017 insgesamt 440 Ausbildungsverträge registriert, ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Spannend wurde es beim Thema Lehrlingsbetreuungsgebühr, die über die Innungen eingeführt werden soll. Die Gebühr von 180 Euro soll für Betriebe gelten, die nicht in der Kreishandwerkerschaft registriert sind. Es wurde den Innungen empfohlen, diesen Vorschlag auf ihre Versammlungen mitzunehmen und dort darüber anzustimmen.

Bevor die Silbernen und Goldenen Meisterbriefe verteilt wurden, richtete Dr. Martin Pott von der Handwerkskammer Wiesbaden das Wort an die Versammlung. Auch er sprach das Thema Ausbildung an. Ein Schwerpunkt war für ihn die Eingliederung von Flüchtlingen in den Betrieb. Von insgesamt 10 800 Ausbildungsverträgen seien in diesem Jahr 960 Verträge mit Flüchtlingen abgeschlossen wurden. „Für die Betriebe eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance“, sagte Pott. „In 30 Jahren steht vielleicht hier ein Obermeister des Schreinerhandwerks aus Syrien“.