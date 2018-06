„Made in Dillenburg“ ist gefragt

„Die Medizintechnik wird immer stärker“, weiß Oliver Brück. Er ist Leiter des technischen Managements bei wezi-med. Die Nachfrage für Kunststoffprodukte „Made in Dillenburg“ für diesen Bereich steigt seit Jahren.

Entsprechend hat wezi-med die Voraussetzungen bereits geschaffen: Die Medizinprodukte müssen in einem sogenannten Reinraum hergestellt werden. Diesen hat die Weber Gruppe vor zwei Jahren von 35 auf 125 Quadratmeter vergrößert.

In dem Reinraum der Iso-Klasse 8 sollen fortan auch Schlauchkonfektionierungen, also die Verbindungen von medizinischen Schläuchen mit verschiedenen Kupplungsendstücken, produziert werden. Damit erweitert die Weber-Tochter ihr Portfolio.

Mit der Erweiterung geht auch ein Wachstum der Belegschaft einher

Die Produkte von wezi-med werden unter anderem in der sogenannten minimalinvasiven und in der endoskopischen Chirurgie eingesetzt. Sogenannte „Bergebeutel“ stammen etwa aus dem Unternehmen in der Dillenburger Industriestraße. Sie werden eingesetzt, um bei endoskopischen Eingriffen Gewebe in einem Beutel sicher aus dem Körper herauszuholen.

„Wir beliefern aber nicht Krankenhäuser direkt“, stellt Brück klar: wezi-med sei Zulieferer für Medizintechnik-Komponenten an namhafte Markenhersteller.

Mit der Erweiterung des Portfolios geht auch ein Wachstum der Belegschaft einher: Drei Mitarbeiter pro Schicht führen die Anlage. Derzeit gibt es zwei Schichten. Ende 2019 soll die Anlage in dem Reinraum auf einen Drei-Schicht-Betrieb umgestellt werden. Dies bedeute, dass mindestens fünf zusätzliche Mitarbeiter für nur diese Schlauchkonfektionierung gebraucht würden, erläuterte Brück.

Derzeit sind 20 Personen bei wezi-med beschäftigt. Ihnen wird innerhalb der Weber-Gruppe zugearbeitet. Die Perspektive für die nächsten Jahre sei weiter positiv, die Mitarbeiterzahl werde im Medizintechnikbereich in der Produktion und im Management weiter steigen. Aktuell sind bei wezi-med Positionen im Fach- und Führungsbereich vakant.

Seit 2010 werden auf dem Unternehmensgelände der Weber-Gruppe Kunststoffteile für die Medizin hergestellt. Die Firma besteht schon lange: Das Familienunternehmen – Dr. Thomas Zipp ist geschäftsführender Gesellschafter in der dritten Generation und Leiter des Segments wezi-med – ist einer der heimischen Spezialisten für Kunststofftechnik.

Weltweit beschäftigt die Weber-Gruppe 1400 Mitarbeiter. Das Gelände an der Industriestraße ist 38 000 Quadratmeter groß. Das sind etwa fünfeinhalb Fußballfelder. Der Umsatz des Unternehmens betrug 2017 136 Millionen Euro.