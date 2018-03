„Morgen ist übermorgen gestern“

Welche Herausforderungen sind noch zu bewältigen, welche Bereiche eignen sich zur Implementierung in einem Unternehmen und welche Risiken bestehen? Dazu hielt Professor Heinz Kraus von der Technischen Hochschule Mittelhessen jüngst in der Aula der Technikakademie einen spannenden und amüsanten Vortrag.

Seit 1991 hätten das Internet und die Technologie das Leben und die Welt verändert. Wobei er nicht wisse, ob es mit „Industrie 4.0“ mehr oder weniger Arbeitsplätze geben werde, denn im globalen Zeitalter hätten sich Produktions- und Arbeitswelt geändert. Man müsse jetzt wissen, was kommt, denn wenn es da ist, sei es zu spät. „Morgen ist übermorgen bereits gestern“, meinte Kraus.

Viele Mittelständler stünden dabei aber vor dem Problem, dass alle ihre Geräte andere Sprachen sprechen. Zudem würden Datenanalysten benötigt, die Mittelständler jedoch nicht hätten.

In Zukunft steuere ein Produkt seine Herstellung, sei Beobachter und Akteur der eingesetzten Sensorik und das Produkt entscheide autonom auf Basis übergeordneter Prozessdaten. „Manchmal vertraue ich künstlicher Intelligenz mehr als menschlicher“, meinte Kraus. Denn der Mensch habe es immer geschafft, etwas zu versauen und die Evolution habe es wieder hinbekommen.

Er resümierte, dass die „fünfte industrielle Revolution“ die menschliche Existenz infrage stellen könnte.

Der ehemalige Studierende und staatlich geprüfte Techniker Marvin Sedric Götz berichtete über seinen Werdegang und wie sich seit seiner Ausbildung die Technik verändert habe. „Die unabhängige Vernetzung von Anlagen und Komponenten wird erheblich vereinfacht und Datenspeicherung in Clouds wird in der Industrie immer wichtiger“, meinte Götz.

Gerard Wolny, Geschäftsführer des Bundesverbandes höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung (BVT), überreichte Schulleiterin Astrid Häring-Heckelmann den Pokal des BVT-Awards, bei dem im vergangenen Jahr die Technikakademie zum ersten Mal teilgenommen hatte und den zweiten Platz erreichte.

Bei dem Award wird seit 2014 die beste Projektarbeit, die an Fachschulen erarbeitet wird, ausgezeichnet. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein“, versprach Häring-Heckelmann.

Die Schulleiterin und Lehrer Stefan Fischer überreichten an sieben Absolventen die Zertifikate zum „Projektmanagement Fachmann, Level D“. Das ist ein Zusatzangebot in der Ausbildung an der Technikakademie, ein internationales Zertifikat, das die Schulleiterin als Alleinstellungsmerkmal bezeichnete und das seit 2008 an der Schule ausgebildet wird.