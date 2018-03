„Phoenix“ geht in nächste Phase

Mit rund 362 Millionen Euro ist die neue Produktionsstätte mit dem Namen „Projekt Phoenix“ die größte Einzelinvestition der CSL-Gruppe. Und die hat es in sich, wie Projektleiter Markus Ries zeigte: Ziel sei es, nach Fertigstellung und Genehmigung des Neubaus 4,2 Millionen Liter Plasma jährlich zu verarbeiten – viermal so viel, wie jetzt in Marburg verarbeitet wird.

„Das Ganze wird mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad verbunden sein – wir werden unter anderem eine papierlose Chargendokumentation einführen oder automatische Filterpressen in der Produktion etablieren“, so Ries.

Derzeit seien 60 Mitarbeiter von CSL direkt in das Projekt involviert, hinzu kämen 70 Mitarbeiter von Vertragspartnern und 100 Bauarbeiter, die das Projekt umsetzten. Die Beteiligten leisteten etwa 45000 Arbeitsstunden je Tag, täglich gebe es etwa 3000 E-Mails oder 2500 Anrufe – „und etwa 3000 Meetings im Jahr, denn die Komplexität ist immens“, so Ries. 3250 Tonnen Baustahl flossen in das Gebäude, es gab fast 4000 Lastwagenlieferungen mit Beton.

„Am Ende werden wir rund 42 Kilometer Rohrleitungen und 350 Kilometer Kabel verlegt haben“, so Ries – hinzu kämen mehr als 5000 verbaute Automatikventile. Diese Dimensionen „sind so für uns bisher unbekannt“.

Craig Shelanskey, Geschäftsführer von CSL Behring Marburg, sagte, dass ein Richtfest etwas Neues für ihn als Amerikaner sei. Bereits 1998 habe man mit den Planungen begonnen, wie man die bestehende Produktionsanlage, „ein echtes Arbeitstier, das in den 70ern erbaut wurde“, ersetzen könne.

Perreault: Stätte wird gebaut, „um Patienten weltweit versorgen zu können – es ist nicht nur ein Marburg-Projekt“

Nach dem Spatenstich sei das Richtfest nun der zweite Schritt auf dem Weg der Umsetzung. „Der Bau der Basisfraktionierung unterstreicht die Wichtigkeit unserer Arbeit für unsere Patienten und die Bedeutung von CSL Behring für den Standort“, so Shelanskey.

Paul Perreault, CEO der CSL-Gruppe, wunderte sich scherzend, dass die Projektbeteiligten „bei 3000 E-Mails und den ganzen Anrufen am Tag überhaupt zum Arbeiten kommen“. Für ihn ist klar: Die Produktionsstätte werde gebaut, „um Patienten weltweit versorgen zu können – es ist nicht nur ein Marburg-Projekt“. Zusammenarbeit sei ein Schlüssel zum Erfolg. Und da die Produkte, die CSL herstelle, sehr schwer herzustellen seien, sei man Weltmarktführer. Vor diesem Hintergrund investiere man nun in die Zukunft, um die zukünftig erwarteten Kapazitäten erfüllen zu können.

Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer (CDU) bezeichnete den Neubau als eine Investition, „die eine ziemlich sichere Bestandsgarantie für diesen Standort nicht nur in der gegenwärtigen Konfiguration, sondern nahezu auch eine Garantie zukünftigen Wachstums ist“. Es habe Anfang der 90er Jahre bei der Aufspaltung der Behringwerke viele Schwarzseher gegeben – heute gebe es allen Grund dafür, „mit sehr viel Optimismus in die Zukunft zu schauen“.

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) verdeutlichte, dass die Investition für CSL Teil einer globalen Strategie sei. „Als Bürgermeister muss ich zugeben: Das Beste, was Sie machen können, ist hier zu bauen.“ Wann immer er zu CSL eingeladen werde, bedeute dies „mehr Jobs für die Region, ein gutes Geschäft für heimische Unternehmen – und mehr Steuereinnahmen für die Stadt“. Daher tue die Stadt alles, um den Standort so attraktiv wie möglich zu machen – nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter. In diesem Atemzug warb der Bürgermeister auch mit „einer internationalen Schule, die derzeit entsteht“.