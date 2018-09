„Schandfleck“ steht vor Verkauf

Karle & Rubner will in Mandeln, angrenzend an das bereits bestehende Firmengelände, von der Gemeinde eine Fläche von 4470 Quadratmetern kaufen und dort eine Lagerhalle bauen. Vorher muss der „Schandfleck“, wie Bürgermeister Andreas Thomas das zum großen Teil mit Bäumen bewachsene Terrain beschreibt, noch von Altlasten befreit werden. (Foto: C. Weber)