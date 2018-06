„Sprachkompetenz ist wesentlich“

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist auch im Landkreis längst angekommen. „In der Gesundheits- und Krankenpflege übersteigt die Nachfrage das Angebot, es fehlen 114 Personen“, heißt es im Regionalreport des Hessischen Pflegemonitors aus dem Jahr 2016. „In der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der Altenpflegehilfe zeigen sich ebenfalls Engpässe, allerdings weniger stark ausgeprägt.“ Bis zum Jahr 2030 müssten im Landkreis laut Prognose 360 neue Pflegekräfte eingestellt werden, um die in Rente gehenden Arbeitnehmer zu ersetzen, und weitere 338, um den zusätzlichen Pflegebedarf durch die älter werdende Gesellschaft zu decken.

Volker Breustedt: „Der Markt um die Pflege im Landkreis ist ein wachsender Markt“

„Der Markt um die Pflege im Landkreis ist ein wachsender Markt“, sagt Volker Breustedt, Leiter der Marburger Arbeitsagentur. „Gefragt sind Pflegekräfte mit dreijähriger Examinierung, mit einjähriger Examinierung, Helferinnen und Helfer und Betreuungskräfte für Demenzpersonen.“ Deshalb suchten die Arbeitsvermittler unter Arbeitslosen und Arbeitssuchenden nach geeigneten Bewerbern für Pflegeberufe. „Die Arbeit in der Pflege und die Qualifizierung hierfür garantieren eine krisenfeste Beschäftigung.“

Nach einer Mitte März vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung vorgelegten Studie gibt es wegen des Fachkräftemangels 17 000 offene Stellen in den Pflegeheimen. Deshalb bemühen sich Arbeitgeber verstärkt auch um Pflegekräfte, die ihren Abschluss im Ausland gemacht haben.

„Wir suchen gezielt auch ausländische Pflegekräfte“, teilte Andreas Kuchar von der Marburger Altenhilfe St. Jakob auf Anfrage mit. Im Diakoniekrankenhaus in Wehrda ist die Anwerbung ausländischer Fachkräfte bisher kein Thema. Auch Frank Steibli, Sprecher des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM), teilt auf Anfrage mit: „Wir befinden uns noch nicht in der Situation, aktiv und gezielt ausländische Pflegekräfte anwerben zu müssen. Das Universitätsklinikum Marburg bildet seine Pflegekräfte selbst aus und sucht zusätzlich auf dem deutschen Markt nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Derzeit beträgt der Anteil ausländischer Pflegekräfte am Marburger Klinikum laut Steibli 2,9 Prozent. Davon stammen rund 18 Prozent aus der Europäischen Union. Das UKGM unterstützt allerdings ausländische Pflegekräfte bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse. Denn wer als ausgebildete Krankenpflegefachkraft aus dem Ausland in Hessen arbeiten will, muss zunächst neben ausreichenden Sprachkenntnissen auch seine gesundheitliche Eignung und Zuverlässigkeit nachweisen.

Das Regierungspräsidium Darmstadt prüft sämtliche Anträge und kann den Pflegekräften auch Auflagen machen. Sie müssen dann entweder einen Anpassungslehrgang besuchen oder eine Kenntnis- beziehungsweise Eignungsprüfung ablegen, bevor sie für ihren Abschluss das Prädikat „gleichwertig“ erhalten. Im Jahr 2016 wurden in Hessen die ausländischen Berufsabschlüsse von 895 Pflegekräften anerkannt. Dafür musste sich etwas weniger als die Hälfte nachqualifizieren, wie aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervorgeht.

„Es kommt bei Berufen in der Gesundheitsbranche darauf an, wo und wie lange jemand eine Ausbildung gemacht hat“, sagt Jean Shongo, der im IQ Netzwerk Hessen Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen berät. Abschlüsse aus Ländern der Europäischen Union würden in der Regel anerkannt, weil die Inhalte vergleichbar seien. Dagegen müssten etwa 80 Prozent der Bewerber aus Nicht-EU-Ländern entweder eine Kenntnisprüfung oder eine Anpassungsqualifikation – etwa ein Praktikum – oder eine verkürzte Ausbildung absolvieren.

Wichtig sei bei ausländischen Pflegekräften vor allem, dass sie über fundierte Sprachkenntnisse verfügen, sagte Steibli. Das bestätigt auch Breustedt von der Arbeitsagentur: „Die Nationalität der Pflegekräfte spielt an sich keine Rolle, es kommt auf die Qualifikation an, das gilt für das Pflegepersonal insgesamt. Wesentlich ist, wie in allen sozialen Berufen, allerdings auch die Sprachkompetenz.“