„Weiterbildung ist unerlässlich“

„Weiterbildung ist für die Arbeitswelt von morgen unerlässlich“, machte der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in einer Mitteilung den Stellenwert der beruflichen Weiterbildung deutlich. Mit Blick auf sich verändernde arbeitsplatz- und arbeitsmarktspezifische Anforderungen an Fach- und Führungskräfte sei berufliche Weiterbildung „schon lange nicht mehr zur Kür, sondern Pflicht“, so Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser. Dessen sind sich auch die 23 Weiterbildungsabsolventen des Berufsbildungszentrums (bbz) der IHK Siegen bewusst. Im Rahmen ihrer berufsbegleitenden Aufstiegsbildung eigneten sich die Fachkräfte betriebswirtschaftliche Kenntnisse an und schärften so ihr berufliches Profil. Nach bestandener IHK- und HWK-Prüfung erhielten zehn Technische Betriebswirte und 13 Bürofachwirte im Personal- und Rechnungswesen ihre Abschlusszeugnisse.

„Im Rahmen Ihrer mehrjährigen berufsbegleitenden Weiterbildung haben Sie sich zu begehrten Führungskräften mit unternehmerischer Handlungskompetenz entwickelt“, gratulierte Rüdiger Bradtka, Leiter der kaufmännischen Aufstiegsbildung im bbz, den Absolventen.

