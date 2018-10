„Wir sind eine Plastikfamilie“

Die 1990 von ihm gegründete Sokufol Folien GmbH war anfangs ein reines Handelsgeschäft, vor nunmehr vier Jahren kam eine Produktionsstätte dazu, in der Kunststoffprodukte veredelt werden.

„In der Folienbranche gibt es ständig Innovationen und Verbesserungen“, erklärt der Fachmann. Deshalb sei die Sokufol stets bemüht, für die Kunden optimale Verpackungskonzepte zu erarbeiten. Das Sortiment reicht von standardisierten Druckverschlussbeuteln über Aluverbundfolien und Folien aus verschiedenen Polyethylenen, die sich in Dichte und Nutzungseigenschaft unterscheiden. Selbst wasserlösliche Folien, die sich ohne die Umwelt zu belasten, selbst entsorgen, bietet das Unternehmen an.

Essig-Geruch ist ganz typisch für wasserlösliche Kunststoffe

Horst Erbes greift nach einer luftdicht verschlossenen Rolle von Säcken und entnimmt ein Muster. „Riechen Sie den Essig-Geruch?“ fragt er. Der sei ganz typisch für wasserlösliche Kunststoffe. Solche Säcke würden beispielsweise in Krankenhäusern verwendet, um kontaminierte Wäsche hygienisch zu waschen. Die Textilien kämen mitsamt dem Sack in die Waschmaschine und während des Waschvorgangs lösen sich die Säcke rückstandslos auf.

Über das Standardprogramm hinaus bietet Sokufol auch maßgeschneiderte Verpackungslösungen. So entwickelte die Firma etwa für einen Produzenten von Grünpflanzen standfeste und wasserdichte Anzuchtbeutel in ansprechendem Design, in denen die Jungpflanzen nach einem gewissen Wachstum direkt in den Verkauf gehen. „Was für einen Laien kaum vorstellbar ist: Ehe wir das Produkt in Bezug auf den dreischichtigen Materialaufbau, die Falttechnik und sichere Verschweißung bis zur Marktreife entwickelt hatten, ist ein ganzes Jahr vergangen“, blickt Erbes zurück.

Auch an einem wasserlöslichen Hundekotbeutel hat er getüftelt. „Mir ist immer wieder aufgefallen, dass Halter zwar die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners eintüten, doch diese Beutel dann irgendwo in die Botanik schmeißen“, erklärte er seine Idee. Im Gegensatz zum herkömmlichen Hundekotbeutel baue sich das resorbierbare Produkt in einigen Wochen vollständig ab und dann würde auch der Inhalt verrotten. Ein Schwerpunkt von Sokufol ist die Veredelung von Kunststoffprodukten. Drei festangestellte Mitarbeiter und eine Aushilfe arbeiten derzeit in der Konfektionierung. An zwei der drei Arbeitsplätze, werden für pharmazeutische Materialproben bzw. für flüssige Lebensmittel Verschlüsse in Folienbeutel eingeschweißt.

„Ich bringe eine sehr stabile Klemme als genau definierte Trennung an einen Kunststoffschlauch an“, erklärt Konfektionistin Petra Runge am dritten Tisch. Der so entstandene Zweikammerbeutel wird z.B. in der Bauindustrie für die perfekte Dosierung von Zweikomponentenkleber genutzt. Mit wenigen Handgriffen ließe sich die Klemme entfernen, damit sich Harz und Härter vermischen können.

„Weil wir das in Handarbeit machen, sind wir flexibel und können auch relativ kleine Auflagen anbieten“, erklärt der Chef. Seine Gattin Ingrid Erbes, die das Qualitätsmanagement leitet, ergänzt: „Selbstverständlich haben Qualitätsstandards bei unseren Produkten höchste Priorität“. Deshalb würden auch mehrfach täglich Muster entnommen, um die Dichtigkeit der veredelten Kunststoffprodukte zu prüfen.

Mit einem festen Personalstamm von zehn Leuten erzielt die Sokufol Folien GmbH einen Jahresumsatz von 3,5 Millionen Euro. Die Kunden kommen aus ganz verschiedenen industriellen Bereichen von der chemischen Industrie bis hin zur Herstellern von Tiernahrung. „Viel machen wir auch für die Pharmabranche“, erklärt Horst Erbes. Reinheit sei dabei eine der Grundvoraussetzungen für die Qualität der der sensiblen Produkte, die gerade durch und mit den Verpackungen uneingeschränkt gewährleistet sein muss.

Im vergangenen Jahr hat die 20-jährige Victoria Erbes ihre Ausbildung im elterlichen Unternehmen begonnen. „Wir sind halt eine Plastikfamilie“, sagt sie lachend. Klar mache sie sich jetzt schon Gedanken, wie es wohl weitergeht, wenn sie selbst einmal die Verantwortung im Unternehmen trägt. Der Wettbewerbsdruck aus Asien und Osteuropa würde immer stärker spürbar, deshalb sei es wichtig, weiterhin Nischen und Lösungen für die speziellen Bedürfnisse auch kleinerer Kunden zu finden, die maschinell schwer umsetzbar sind.