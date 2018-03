155 Mitarbeiter verbleiben bei Zeiss Sports Optics

Über das Zwischenergebnis der Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung der Zeiss Consumer Products und den Arbeitnehmervertretern wurde am Mittwoch die Sports-Optics-Belegschaft in Wetzlar per Rundschreiben informiert, am Zeiss-Sitz Oberkochen sei die Nachricht in einer ordentlichen Betriebsversammlung bekannt gemacht worden, teilte Unternehmenssprecher Joachim Kuss mit.

Demnach werden wie geplant 80 Arbeitsplätze in Produktmanagement, Entwicklung, Marketing und Vertrieb von Wetzlar nach Oberkochen verlegt. Wie viele Mitarbeiter das Angebot wahrnehmen, an den Zeiss-Sitz zu wechseln, werde erst bekannt, nachdem ein Gesamtergebnis vorliege, sagte Kuss.

Sozialplan wird noch ausgehandelt

Davon hänge die Ausgestaltung der individuellen Angebote für die Betroffenen ab. In der Fertigung, die künftig auf hochwertige Montage und Reparaturservice konzentriert werde, sollen nach jetzigem Stand 155 Mitarbeiter verbleiben. Ursprünglich war eine Reduzierung auf 110 Beschäftigte geplant. 95 Stellen würden so abgebaut. Es werde versucht, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Wo möglich, werde den Betroffenen der Wechsel innerhalb der Zeiss-Gruppe ermöglicht, etwa zur in Wetzlar ansässigen Halbleitersparte SMT. Vereinbart worden sei ebenfalls, dass Zeiss ab dem laufenden Jahr zusätzlich eine Million Euro in die Modernisierung der Fertigung investiert, um den Standort „zukunftsfest“ zu machen. Was noch geklärt werden müsse, seien Details zur Standortsicherung und zu Konditionen des Sozialplans für die Beschäftigten, deren Stellen künftig wegfallen. Die Zeiss-Geschäftsleitung rechne noch vor Ostern mit einem Ergebnis. (gro)