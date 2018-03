1,7 Millionen besuchen Outlet in Montabaur

Das teilte das Betreiberunternehmen Neinver auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Firma hatte das „Fashion Outlet“, so der offizielle Namen, im August 2017 übernommen.

Zum Vergleich: Das Einkaufszentrum „Forum“ in Wetzlar hatte 2016 insgesamt 7,5 Millionen Besucher gezählt. Es hat eine etwas mehr als doppelt so große Verkaufsfläche wie das Outlet-Center.

Outlet, eigentlich Factory Outlet Center (FOC), steht für Fabrikverkaufszentrum. Darin bieten Hersteller ihre Markenprodukte, meist Kleidung, Sportartikel, Schuhe und Uhren, verbilligt zu Fabrikverkaufspreisen direkt den Kunden an – so der Anspruch. Zulässig sind Produkte beispielsweise aus der Vorsaison, aus Überproduktion und zweite Wahl. Im Mitte 2015 eröffneten Outlet-Center in Montabaur gibt es über 80 solcher Läden.

Befürchtungen im Lahn-Dill-Kreis

Umsatzzahlen für das FOC Montabaur wollte Neinver nicht preisgeben. Nur so viel: Man sei sehr zufrieden. Die beiden von Neinver in Deutschland betriebenen Outlet-Center in Leipzig und Montabaur hätten den Umsatz gemeinsam um 12 Prozent gesteigert. Zur Eröffnung hatte der damalige Betreiber einen erwarteten Umsatz von 43 bis 59 Millionen Euro angegeben. Und in den ersten zwölf Monaten nach der Eröffnung hatte der damalige Betreiber rund 1,6 Millionen Besucher gezählt.

Kunden aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg werden noch zum Einzugsgebiet des Outlet-Centers in der Westerwald-Stadt gezählt. Die Städte Dillenburg, Haiger, Herborn, Wetzlar, Gießen und Weilburg hatten deshalb in der Vergangenheit auch eine Klage gegen das geplante FOC finanziell unterstützt. Sie hatten das Center als Gefahr für den Einzelhandel in ihren Städten gesehen. Gerichte bis hin zum Bundesverwaltungsgericht hatten diese Befürchtung nicht geteilt. So hatte Limburg seine Klage 2011 wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen.