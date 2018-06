Abstimmen über die Bankenfusion

Zwischen dem 22. und dem 24. Mai finden die Vertreterversammlungen der drei Genossenschaftsbanken statt. Jene Sitzung für die VR Bank Biedenkopf-Gladenbach ist am Donnerstag, 24. Mai, in der Aue Eventhalle in Biedenkopf (Obermühlsweg 32).

An den drei Tagen entscheiden insgesamt 785 Vertreter in getrennten Abstimmungen über die Zukunft ihrer Banken. Diese Versammlungen repräsentieren insgesamt fast 50 000 Eigentümer aus der Region Hinterland und dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis.

Zusammenführung für Ende Oktober geplant

Die Vorstände und Aufsichtsräte der drei heimischen Genossenschaftsbanken haben bereits vergangenes Jahr die Aufnahme von Fusionsgesprächen angekündigt, die nun mit den verbindlichen Beschlüssen der Vertreterversammlungen zum Abschluss kommen sollen. Im Juli machten die Vorstände die Zukunftspläne öffentlich.

Der Zusammenschluss soll rückwirkend zum 1. Januar 2018 gelten. Mit der Eintragung der neuen Bank ins Genossenschaftsregister, die für Ende Juli dieses Jahres geplant ist, wird sie dann rechtswirksam existent.

Die Zusammenführung der EDV der drei Banken ist für Ende Oktober geplant. Der neue Name der Bank wird dann VR Bank Lahn-Dill eG sein.

VR Bank Lahn-Dill startet mit 34 Filialen

Nach Auskunft der Banken ist der Zusammenschluss ein „deutliches Bekenntnis zur Region, denn die neue Bank wird noch stärker und leistungsfähiger auf dem heimischen Markt auftreten können. Für die Kunden wird sich bei den Ansprechpartnern in den Filialen nichts ändern“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (11. Mai).

Nach dem Zusammenschluss wird die VR Bank Lahn-Dill rund 350 Mitarbeiter haben sowie eine Bilanzsumme von circa 1,8 Milliarden Euro. Sie startet mit insgesamt 34 Filialen. Das sind 15 der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach, 14 der Volksbank Dill und fünf der Volksbank Herborn-Eschenburg. (crö)