Aktionäre machen ihrem Ärger Luft

Wäre es allein um die nackten Zahlen gegangen, so hätte es für die Pfeiffer-Aktionäre am Mittwoch in der Wetzlarer Stadthalle nichts zu meckern gegeben. Der neue Vorstandschef Eric Taberlet und die zurückgekehrte Finanzvorständin Nathalie Benedikt legten die bereits bekannten Rekordergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr vor und gaben einen überaus positiven Ausblick: Danach soll das TecDAX-Unternehmen aus Aßlar weiter wachsen. Bis zum Jahresende wird ein Umsatzanstieg auf 640 bis 660 Millionen Euro erwartet.

Doch der mit harten Bandagen geführte Übernahmepoker des Vorjahres hat Spuren hinterlassen und überschattete die Erfolgsnachrichten. Im Zentrum von zum Teil sehr persönlichen Angriffen stand Versammlungsleiterin Ayla Busch als neue Aufsichtsratsvorsitzende und gleichzeitig Pfeiffer-Mehrheitsaktionärin über die Busch-Beteiligungsgesellschaft Pangea. Von „trickreichem Anschleichen“, „Interessenkonflikt“ und „Kursmanipulation“ war unter anderem die Rede. Auch Fragen zum Rauswurf von Ex-Vorstandschef Manfred Bender und zum Rücktritt von Ex-Aufsichtsratschef Michael Oltmanns brannten den Aktionären auf den Nägeln. Für viel Diskussionstoff sorgte daneben die Kappung der Dividende auf nur noch zwei Euro je Aktie. Nicht wenige Aktionäre hatten nach den Erlössteigerungen 2017 mit knapp über vier Euro gerechnet.

Dividende für die Anteilseigner wird zugunsten angepeilten Wachstums auf zwei Euro gesenkt

Der Grund für die Halbierung: Die Gesellschaft will mit dem Geld eine 150 Millionen Euro schwere Drei-Jahres-Wachstumsstrategie finanzieren.

Über 60 bohrende Fragen an Vorstand und Aufsichtsrat kamen während der mehr als fünfeinhalbstündigen Aussprache zusammen, gut acht Stunden dauerte die Versammlung insgesamt. Viele verließen die Stadthalle noch vor der Abstimmung. Wohl auch mit Erkenntnis, dass Busch mit 39 Prozent der Aktien im Rücken ohnehin die Stimmenmehrheit im Saal hatte.

In den Rekordzahlen des Vorjahres sieht Taberlet einen Ansporn. Zusätzliche Marktanteile und weiteres Wachstum nannte der 59-jährige Franzose, ehemals Präsident der Konzerngesellschaft in Annecy und seit November amtierender Pfeiffer-Vorstandsvorsitzender, als seine Hauptziele. Es gelte, die Lücke zur schneller wachsenden Konkurrenz zu schließen. Pfeiffer Vacuum solle zum weltweit führenden Lösungsanbieter für Vakuumtechnologie weiterentwickelt werden. Besonders im Blick: die boomende Halbleiterbranche. Halbleiterbauteile werden mit Hilfe von Vakuumanlagen hergestellt, vor allem in Asien investieren die Halbleiterhersteller derzeit massiv.

Zum Erreichen der Ziele seien umfangreiche Investitionen nötig, sagte Taberlet. Die jeweils rund 16 Millionen Euro in den zurückliegenden Jahren seien aus heutiger Sicht „unzureichend“. Deshalb hätten sich Vorstand und Aufsichtsrat Anfang März auf ein umfangreiches Investitionsprogramm von 150 Millionen Euro für 2018 bis 2020 verständigt. Wichtiger Bestandteil der neuen Strategie sei die Ausweitung der Präsenz in Asien, insbesondere in China. Kräftig solle außerdem in den Ausbau der Kapazitäten investiert und Pfeiffer Vacuum für die digitale Zukunft stark gemacht werden.

Laut Benedikt wurden erste Maßnahmen bereits ergriffen, um die Kapazitäten an den Standorten Aßlar, im rumänischen Cluj und in Asan in Korea zu steigern – durch Investitionen in Maschinen, Gebäude und IT. Für das laufende Jahr seien Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro vorgesehen.

Auch Ayla Busch verteidigte die neue Strategie als notwendig. Sie nannte Pfeiffer Vacuum einen „schlafenden Riesen“, dessen Potenzial gehoben werden könne, wenn die Mitarbeiter stärker eingebunden werden.

Ein Interessenkonflikt Buschs als Gesellschafterin eines Konkurrenten und zugleich Pfeiffer-Vorstandschefin mit Zugang zu Firmeninterna wurde vom Vorstand ausgeschlossen. Pfeiffer und Busch träfen im Markt nicht aufeinander, auch das Kartellamt sehe in den Unternehmen keine wesentlichen Wettbewerber, so Matthias Wiemer.

Zur Abberufung von Ex-Vorstandschef Manfred Bender könne aktuell keine Auskunft gegeben werden, erklärte Busch. Bender habe Anfang des Jahres gegen die Gesellschaft geklagt. Eine Abfindung sei nicht gezahlt worden. Zur Abberufung sei es infolge eines Compliance-Berichts (Einhaltung von Regeln und Richtlinien) durch externe Prüfer gekommen. Weitere Schritte würden geprüft. Aufsichtsratschef Oltmanns sei ohne Angabe von Gründen zurückgetreten, dazu könne nichts weiter gesagt werden, so Busch.

Am Ende stimmten die Aktionäre mit mehr als 98 Prozent für die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns und damit für die Dividende von zwei Euro. Ebenfalls auf Vorschlag der Verwaltung wurden sowohl Bender (98,2 Prozent) als auch Oltmanns (99,05) nicht für das Geschäftsjahr 2017 entlastet. Bei den Nachwahlen zum Aufsichtsrat wurde Ayla Busch mit rund 78 Prozent gewählt, das neue Mitglied Henrik Newerla erhielt knapp 84 Prozent der Stimmen.

Rekordergebnis 2018 und Positiver Ausblick

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG hat im Geschäftsjahr 2017 das beste Ergebnis in ihrer 150-jährigen Geschichte erzielt. Der Umsatz stieg um fast 24 Prozent auf 23,8 Millionen, der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 5 Prozent auf 71,4 Millionen Euro. Die EBIT-Marge sank um knapp zwei Punkte auf 12,2 Prozent. Starken Anteil am Wachstum hatten bereits die Unternehmensaufkäufe des Vorjahres, Nor-Cal (USA) und Dreebit (Dresden). Nach guten Auftragseingängen im 2. Quartal 2018 erwartet der Vorstand bis zum Jahresende einen weiteren Umsatzsprung auf 640 bis 660 Millionen Euro. Die EBIT-Marge wurde zwischen 14 und 16 Prozent prognostiziert. (gro)