Aldi Süd präsentiert eine "Filiale der Zukunft"

Knapp eine Woche lang war die Filiale von Aldi Süd in Beselich geschlossen, am Samstag präsentierte sie sich den Kundinnen und Kunden dann in einem völlig neuen Gewand.

Zur feierlichen Eröffnung hatte das Team der Filialverantwortlichen Svetlana Kupenko alle Hände voll zu tun. Neben leckeren Snacks gab es unter anderem Einkaufscoupons und attraktive Sonderangebote wie zum Beispiel stark reduzierte Technikartikel.

"Das Team hat sich auf diesen Tag sehr gefreut", sagt Svetlana Kupenko. "Wir sind stolz, unsere Gäste in so einer tollen Filiale begrüßen zu können."

Atmosphäre für den Einkauf ist einladend und komfortabel

Im rundum erneuerten Verkaufsraum empfängt die Kunden eine einladende und komfortable Einkaufsatmosphäre. Die Modernisierung erfolgte im Rahmen des neuen Filialkonzepts ("Filiale der Zukunft"), nach dem Aldi Süd bis Ende 2019 alle rund 1870 Aldi Süd Filialen umrüstet.

"Damit möchten wir den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden", sagt Regionalverkaufsleiter Mirko Walther. "Entsprechend stellen wir in dem neuen Konzept die Erfüllung der Kundenwünsche in den Vordergrund. Dazu gehört beispielsweise eine Neuanordnung des Sortiments. So befindet sich das Obst und Gemüse weiter hinten in den Filialen."

Während des Umbaus waren unter anderem Regalsysteme, Kühltechnik und die Lichtinstallation ausgetauscht worden. Die Verkaufsfläche ist nun von warmen Grautönen und einer Holzoptik an Wänden und Warenträgern geprägt.

Eine automatische Lichtregulierung mit LED, die sich dem Außenlicht anpasst, sorgt zu jeder Tageszeit stets für die passende Beleuchtung. Digitale Bildschirme im Innen- und Außenbereich informieren fortan über aktuelle Angebote. "Der Umbau hat prima funktioniert", sagt Mirko Walther und fügt an: "Jetzt hoffen wir natürlich, dass auch unseren Kundinnen und Kunden die Modernisierungsmaßnahmen gut gefallen." Als Dankeschön für ihre Geduld während der Umbauzeit verteilten die Aldi Süd Mitarbeiter frische Rosen.

Mit insgesamt mehr als 40 100 Mitarbeitern - davon über 5 300 Auszubildende - betreibt Aldi Süd in Süd- und Westdeutschland mehr als 1 870 Filialen. Die Aldi Süd-Regionalgesellschaft Montabaur versorgt mit rund 970 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verkauf, Logistik und Verwaltung sowie insgesamt 56 Filialen unter anderem den Westerwaldkreis und den Kreis Altenkirchen.

Als bedeutender Arbeitgeber in der Region sucht die Regionalgesellschaft regelmäßig neue Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen.

Schulabsolventen bietet Aldi Süd übertariflich vergütete Ausbildungen in den Filialen und der Verwaltung an.

Stellenangebote, Bewerbungen und weitere Infos unter karriere.aldi-sued.de

Die Aldi Süd-Filiale in der Hauptstraße 75 in Beselich ist ab sofort wieder montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.