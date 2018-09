Anna-Lena Wisser Deutsche Meisterin

Drei Tage lang stand der Schlossplatz in Aschaffenburg wieder ganz im Zeichen von Staplersport, Spannung und Spaß: Der 14. StaplerCup lockte rund 200 Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer und viele Tausend begeisterte Fans und Zuschauer in die Stadt am Untermain. Sieger der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren wurde Thomas Kirsten aus Dresden. Bei der Deutschen Meisterschaft der Staplerfahrerinnen setzte sich Anna-Lena Wisser aus Herborn an die Spitze der zwölf im Finale angetretenen Damen.

Anna-Lena Wisser von Selzer Fertigungstechnik (Driedorf) qualifizierte sich für den Start bei den Deutschen Meisterschaften durch ihren Sieg beim regionalen StaplerCup von Richter Fördertechnik (Herborn), der anlässlich des Hessentages im Mai in Korbach stattfand.

Nach drei nervenaufreibenden Vorrunden standen Saskia Köhn aus Hagen, Daniela Eilers aus Wertheim und Anna-Lena Wisser aus Herborn im Finale. Allen dreien war die Aufregung auf dem Weg zum Stapler zwar anzusehen, beim folgenden Turmbau aus Styroporteilen und großen Gummibällen war davon nichts mehr zu merken. Ruhig und konzentriert gingen alle drei zu Werke – Eilers konnte dabei immerhin auf die Erfahrung als Vizemeisterin aus 2017 zurückgreifen. Es entwickelte sich gleich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Eilers und Wisser, in das Köhn bis zum Schluss nicht eingreifen konnte. Auf den letzten Zentimetern setzte Eilers voll auf Risiko und das kam sie teuer zu stehen. Der Einsturz ihres filigranen Gebildes kostete sie den Sieg, Wisser gewann, Eilers wurde Zweite und Newcomerin Köhn, zum ersten Mal beim StaplerCup-Finale in Aschaffenburg dabei, erreichte trotz allem überglücklich den dritten Platz.

Weiteres Highlight an diesem emotionalen Abend war der Weltrekordversuch von neun Linde-Auszubildenden im Reifenwechsel an einem Gabelstapler. In einer spektakulären Inszenierung gelang es ihnen, in beeindruckend kurzer Zeit, eine Minute und acht Sekunden, die insgesamt 30 Radschrauben zu lösen, vier Reifen zu entfernen, vier neue aufzusetzen und diese wieder festzuschrauben. Unter tosendem Applaus erhielten sie die Urkunde aus den Händen der offiziellen Guinness World Records-Richterin Mariko Koike, die eigens aus Litauen angereist war.

Für Zulauf von rund 6000 Tausend weiteren Zuschauern sorgte am Abend schließlich die Night of Champions mit dem Gratis-Open-Air-Konzert von Culcha Candela. Die Berliner Band steht seit 16 Jahren für Hamma!-Musik, Hip-Hop und Reggae und präsentierte Hits ihres aktuellen Albums „Feel Erfolg“.

Der StaplerCup wurde 2005 erstmalig als reine deutsche Meisterschaft ausgetragen – knapp 25.000 Anmeldungen sind seither bei dem Wettbewerb eingegangen, bei dem es um Präzision, Schnelligkeit und Übersicht auf dem Gabelstapler geht. 2007 wurde die Veranstaltung um den internationalen Team-Wettbewerb „International Championship“ erweitert; seit 2008 wird auch eine Firmen-Team-Meisterschaft ausgetragen. Der erste Weltmeistertitel wurde 2014 an den Deutschen Stefan Theissen vergeben, 2019 muss er diesen Titel verteidigen. Seit 2015 kämpfen auch 12 Staplerfahrerinnen in einem separaten Finale um die Auszeichnung als beste Frau am Steuer eines Gabelstaplers. Wichtigstes inhaltliches Anliegen des Veranstalters Linde Material Handling ist die Verbesserung der Sicherheit in Lagern und Logistikbetrieben: Die Fähigkeiten der Fahrer und ihre Aufmerksamkeit und sollen geschult werden, um Arbeitsunfälle zu vermeiden. Jährlich begeistert die dreitägige Veranstaltung auf dem Aschaffenburger Schlossplatz, die von einem bunten Familienprogramm begleitet wird, an die 15.000 Zuschauer. Prominente Gäste wie Kati Wilhelm, Tom Bartels, Henry Maske oder Oliver Kahn sammeln außerdem durch ihren Einsatz beim Prominentenrennen PromiCup für den gemeinnützigen Verein StaplerCup hilft e.V. Spenden. Über 275.000 Euro konnten so bereits gesammelt und an Bedürftige weitergeleitet werden. Der StaplerCup wurde bereits mit zahlreichen Preisen der Kommunikations- und Wirtschaftsbranche, unter anderem dem PR-Award in Gold, dem Internationalen Deutschen PR- Preis und dem internationalen Titel „Bester europäischer Sportevent“ vom EuBEA ausgezeichnet.