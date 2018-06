Aufschwung an Lahn und Dill „macht Pause“

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill hat ihren Konjunkturbericht zum Frühsommer vorgelegt. Dreimal im Jahr – alle vier Monate – befragt sie rund 800 ihrer insgesamt 20 000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung im IHK-Bezirk Lahn-Dill (Lahn-Dill-Kreis, Altkreis Biedenkopf und die Gemeinden Biebertal und Wettenberg im Landkreis Gießen).

Laut IHK ist die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 bundesweit „nur halb so stark gewachsen wie zum Jahresende 2017“. Der bereits seit Längerem anhaltende wirtschaftliche Aufschwung gönne sich eine kleine Pause. Das liege am „gebremsten Außenhandel“. Gründe dafür seien die Handelspolitik der USA, steigende Ölpreise und der starke Euro. Stütze der aktuellen Konjunktur sei unter anderem der Bauboom sowie Investitionen der Unternehmen in Maschinen.

Im IHK-Bezirk hätten die Unternehmer die aktuelle Geschäftslage nur etwas schwächer als zum Jahresende 2017 eingeschätzt, seien aber weiter mehr als zufrieden. Die besten Bewertungen der aktuellen Lage stammen von den Großhändlern – laut IHK bedingt durch die Investitionsbereitschaft der Unternehmer und durch die Konsumlaune der Verbraucher. Bei den Industriebetrieben sei die Stimmung weiterhin „erfreulich gut“. Die schlechtesten Lagebewertungen stammen aus dem Verkehrsgewerbe.

Allerdings seien die Erwartungen der Unternehmer für die Zukunft deutlich zurückhaltender. Auch die Exporterwartungen seien nicht mehr so positiv. Die Ursachen laut IHK: „Diese dürfte hauptsächlich in der entstandenen Verunsicherung durch die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Vereinigten Staaten, der Befürchtung einer Ausweitung des Handelskonflikts mit den USA und der Sorge um steigende Rohölpreise begründet sein.“

Trotz der kleinen Delle sei im restlichen Jahr mit einem „weiterhin intakten Aufschwung“ zu rechnen. Denn die Unternehmer wollten weiter investieren. Nur die heimischen Gastwirte, Chefs im Bausektor und im Einzelhandel planten einen geringeren Kapitaleinsatz als bislang.

Weiter große Nachfrage nach Arbeitskräften

Außerdem sei die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter auf einem hohen Niveau. Vor allem der Dienstleistungsbereich und der Großhandel wollten aufstocken. Ein Fünftel der Unternehmen plane einen Personalaufbau, 71 Prozent gingen von gleichbleibendem Personalbestand aus, und nur knapp neun Prozent wollten ihr Personal reduzieren.

Als größtes Risiko für ihr Geschäft sehen die heimischen Unternehmer, vor allem im Gast- und Baugewerbe, den Fachkräftemangel – bei den IHK-Umfragen bereits zum vierten Mal in Folge. Erst mit großem Abstand folgen als weitere Risiken die Arbeitskosten, eine sinkende Inlandsnachfrage und die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. (jli)