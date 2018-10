Aufwärts bei Bosch Thermotechnik

Ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung hat die Bosch-Tochter, ein führender Hersteller von energieeffizienten Heizungsprodukten und Warmwasserlösungen in Europa, in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. 2014 waren es 134 Millionen Euro. "Das zahlt sich jetzt aus. Wir sind zum Beispiel mit mehr als 100 000 verkauften vernetzten Produkten der führende Anbieter im Smart-Heating-Markt", sagte Uwe Glock, Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbereichs Thermotechnik. Insbesondere in Spanien und Benelux wurde seit Jahresbeginn ein wesentlicher Beitrag zum Europageschäft erwirtschaftet, das insgesamt 89 Prozent für Bosch Thermotechnik ausmacht. Zweistellig gewachsen sind die Umsätze in Afrika und Amerika.

Ebenso im Großanlagen-Geschäft komme Bosch Thermotechnik voran. Ein großer Fortschritt auf dem Weg zum internationalen Systemanbieter ist laut Glock durch das im März verein-barte Joint-Venture mit Midea für Klimageräte gelungen. Das Unternehmen werde damit ab 2016 in der Lage sein, die komplette technische Ausstattung beispielsweise für Hotels zu liefern - von der Heizung über die Warmwasseraufbereitung bis zur Kühlung.

Als ein weiteres Wachstumsfeld nannte Glock Lösungen für Kraft-Wärme-Kopplung wie Blockheizkraftwerke. Auf dem Weg zur Thermotechnik der Zukunft werde auf drei Geschäftsfelder gesetzt: Heizsysteme für Wohngebäude, Warmwassergeräte und das Anlagengeschäft für gewerbliche und industrielle Heizungs- und Klimatisierungssysteme. "In allen drei Segmenten kommen wir gut voran und wollen stärker wachsen als der Markt", sagte Glock.

Neue Geräte mit innovativem, modularem Baukonzept ab Herbst auf dem Markt

Große Erwartungen des Unternehmens ruhen auf seinen Marken Junkers/Bosch und Buderus, deren neue Gerätegenerationen ab Oktober in den Markt kommen sollen.

Das innovative, modulare Baukonzept sowie das auffällige neue Design der Geräte mit den markanten Glasfronten seien bei der Präsentation auf der Weltleitmesse ISH im März in Frankfurt sowie auf anschließenden Kundenveranstaltung sehr gut angekommen.

Als die nächsten technologischen Meilensteine sind eine Gas-Wärmepumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser für 2016 sowie die zweite Generation des Brennstoffzellen-Heizgeräts im Jahr 2017 angekündigt.

Im Geschäftsjahr 2014 erzielte Bosch Thermotechnik mit rund 13 400 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro, davon 67 Prozent außerhalb Deutschlands.

In der kaufmännischen Zentrale und dem Buderus-Deutschland-Vertrieb in Wetzlar beschäftigt das Unternehmen 400 Mitarbeiter, im Werk und in der Akademie in Lollar 1500, im Werk für Warmwassersysteme in Eibelshausen 300.