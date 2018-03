Auto Bach drückt aufs Gaspedal

Im September gibt es dann ein großes Einweihungsfest.

Trotz der vielfältigen Arbeiten läuft der Betrieb wie gewohnt weiter. Parallel dazu gibt es kaum einen Bereich auf dem 12 000 Quadratmeter großen Areal, wo nicht Handwerker, Techniker und Architekten die Gebäude umgestalten und modernisieren.

Rund zwei Millionen Euro investiert das Autohaus unter anderem in die Erneuerung der Werkstatt, des Ausstellungsraums und der Auslieferungshalle. Bereits fertig ist das Gelände für die Gebrauchtwagenfahrzeuge. Künftig soll das Gebäude in seiner Optik, in seiner Architektur, das widerspiegeln, wofür auch die Produkte, die Audi-Fahrzeuge, stehen – Innovation, perfekte Verarbeitung und Technik, die Maßstäbe setzt.

Auch die inneren Werte verbessern sich durch die Modernisierungsmaßnahmen enorm. Es entstehen unter anderem zwei weitere Hebebühne-Plätze, wo unter anderem Bremsanlage und Stoßdämpfer schnell geprüft werden können. Um die im Audi vielfältig verbauten Assistenzsysteme adäquat prüfen und betreuen zu können, gibt es im „neuen“ Autohaus Bach einen entsprechenden Arbeitsplatz.

Für September lädt Auto Bach zum Einweihungsfest für das „neue“ Autohaus ein

Für diese neuen Aufgaben geschulte Mitarbeiter können hier per Computer und Software feststellen, ob die Hilfssysteme ordnungsgemäß arbeiten oder ob Neujustierungen erforderlich sind.

Der Ausstellungsraum wird nicht nur größer und ermöglicht damit die Präsentation von mehr Neufahrzeugen, er wird auch mit modernsten Technologien ausgestattet. Damit trägt das Autohaus der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung. So kann ein Kunde von zu Hause aus mit Tablet oder Rechner so mit dem Kundenberater kommunizieren als sitze er im Autohaus. Aber natürlich kann der Kunde auch weiterhin ins Autohaus kommen. Dort gibt es einen hochauflösenden Bildschirm, der detailreich Automodelle und Konfiguration zeigt. Terminabsprachen können online erfolgen.

Ziel der Investitionen ist es, das Autohaus am Standort Wetzlar zukunftsfähig zu machen und den Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Er soll hier bei allen Fragen rund ums Auto einen kompetenten Ansprechpartner finden. Um das zu erreichen, kümmert sich Auto Bach auch intensiv um die Ausbildung und Schulung der Mitarbeiter. (lu)