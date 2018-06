Autosalon zieht viele Besucher an

Die Sonne schien, und so strömten die Besucher in die Innenstadt. Anders als ursprünglich geplant, hatten die Geschäfte nicht geöffnet. Gewerkschaften hatten durch einen Widerspruch die Sonntagsöffnung verhindern können (siehe Infokasten). Alle Plätze und alle Händler hatten interessierte Kunden, die teilweise mit vielen Prospekten unter dem Arm über den „Autosalon“ schlenderten. So ein Mann aus Lindenholzhausen, der seinen Wagen bei einem unverschuldeten Unfall verlor, wie er sagte. Er holte sich viele Anregungen auch bei Händlern anderer Fabrikate. Sein Kriterium: „Er (der Wagen, Anm. d. Red) muss lediglich einen großen Kofferraum haben.“

Und da gab es einige zu sehen, die mit viel Platz punkteten. Heiß begehrt waren die SUV-Fahrzeuge der gängigsten Marken, die „als Sport- und Nutzfahrzeuge“ ins Beuteschema vor allem vieler Frauen passten. Das Fahrzeug passe, wie zu hören war, zum Shoppen, oder um die die Kinder in den Kindergarten zu fahren.

Eine Kundin sagte, ein SUV mache deshalb Spaß, weil man auch sportlich unterwegs sein könne: „Mit dem war ich in vier Stunden in München.“

Obwohl die Geschäfte geschlossen bleiben, profitieren immerhin die Eiscafés vom Besucherandrang

Vier Stunden dauerte der Bummel über den Autosalon auch oft für viele Besucher, blieb man an allen Ständen am Neumarkt, dem Europaplatz, der Plötze, dem Kornmarkt oder der Grabenstraße stehen und holte sich Informationen über den 178 000 Euro teuren „Targa“ oder die „Knutschkugel“ von Fiat knapp über 10 000 Euro.

Oder es wurde noch ein Abstecher auf den Posthof der Werkstadt gemacht, wo die neuesten Zweiräder interessierte Blicke ernteten. Obwohl der Tag dann doch nicht, wie angekündigt, verkaufsoffen war, profitierten einige Geschäftsleute. Denn zumindest die Eissalons und Cafés waren den ganzen Tag über gut besucht.

STREIT UM DEN VERKAUFSOFFENEN SONNTAG IN LIMBURG: DAS SAGEN DIE TAGEBLATT-LESER

Einkaufen oder nicht einkaufen – das war die Frage: Gewerkschaften haben den für den 6. Mai in Limburg geplanten verkaufsoffenen Sonntag gestoppt. Das TAGEBLATT hatte am Freitag darüber berichtet, dass bei schönstem Wetter in Limburg „nur“ der Autosalon stattfinden würde, anders als geplant die Geschäfte aber zubleiben müssen. Die Nutzer der sozialen Netzwerke hat dieses Thema in der vergangenen Woche besonders beschäftigt. Der TAGEBLATT-Artikel mit der Nachricht, dass die Gewerkschaften den verkaufsoffenen Sonntag stoppen konnten, wurde besonders häufig von Lesern auf der Facebook-Seite dieser Zeitung kommentiert. „Richtig so. Die ganze Woche offen reicht. Man möchte ja auch den Sonntag mit der Familie zusammen was machen“, schrieb etwa eine Leserin. „Wer bis samstags nicht seine Einkäufe erledigt hat, ist selbst dran schuld“, schrieb sie weiter. Eine andere Leserin kommentierte: „Sollen die mal am Sonntag arbeiten, die auch sonntags einkaufen wollen, dann merken sie auch wie es ist, von der Familie getrennt zu sein.“ Eine andere Nutzerin kritisierte, dass für jene, die am Sonntag arbeiten müssen, früher Zulagen von 200 Prozent gezahlt worden seien, diese seien aber stetig abgeschmolzen worden. Heute bekomme man für Sonntagsarbeit genau so viel wie am Wochentag, meint die Leserin. Eine Nutzerin brachte auf den Punkt, was die Meinung der Mehrheit der Facebook-Nutzer zu sein scheint: „Verkaufsoffene Sonntage braucht kein Mensch.“ Nur wenige Leser bewerteten es auf Facebook als negativ, dass am Sonntag in Limburg kein Einkaufen möglich war. Eine Nutzerin schrieb so: „Sehr schade, hatte mir den Termin bereits vorgemerkt. Wegen Autos anschauen fahre ich nicht nach Limburg.“ (br)