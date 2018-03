Bättenhausen „brennt“ für Kunden

15 Meter lang, 2,50 Meter breit, 3,50 Meter hoch und 30 Tonnen schwer: An einer imposanten Wärmebehandlungsanlage wird in der Montagehalle in Wetzlar-Naunheim gerade letzte Hand angelegt.

Fast zehn Monate nach dem Auftragseingang wird die Anlage in den kommenden Tagen zerlegt an einen Automobilzulieferer in China verschifft und dort von Bättenhausen-Mitarbeitern komplett aufgebaut und in Betrieb genommen. Konkret handelt es sich um eine Härteanlage mit gasdichtem Rollenherdofen – speziell für die Produktion von Kleinteilen der Autoindustrie und deren Zulieferer. In der aktuellen Anlage werden in China bald stündlich bis zu 4000 Stanzteile für Sitzversteller vollautomatisch gehärtet.

40 Mitarbeiter beschäftigt die Bättenhausen Industrielle Wärme- und Elektrotechnik GmbH, rund zehn Millionen Euro Umsatz wurden vergangenes Jahr erwirtschaftet, 2015 feierte das Unternehmen 25-jähriges Bestehen.

Die Öfen entstehen komplett in Naunheim – von der Planung bis zur Fertigung. Auch die komplette Elektroinstallation, Schaltschränke sowie Software und Visualisierung stammen aus eigener Hand. Ihre Anlagen seien am Markt geschätzt, sagen die Geschäftsführer Walter Högler und Norbert Lauer. Gegenüber dem Standardprozess böten sie gleich mehrere (Kosten)Vorteile. Wo sonst zehn Mitarbeiter nötig sind, ist es bei den Bättenhausen-Anlagen dank Vollautomatik nur einer, der die Anlage bedient. Auf den Einsatz von Öl zum Härten der gestanzten Teile werde verzichtet. „Zudem hat unser Prozess so gut wie keinen Ausschuss“, sagt Lauer. Bei herkömmlichen Anlagen liege der Ausschuss dagegen regelmäßig bei zirka 30 Prozent.

In sieben Sekunden von 900 auf 40 Grad

In Zehner-Reihen durchfahren die fünf bis acht Zentimeter großen Stahlteile innerhalb von neun Minuten den Ofen, werden unter Einsatz von 24 Brennern auf 900 Grad erhitzt, vergütet oder auch zusätzlich aufgekohlt und am Ende über ein Schnellfahrmodul herausgeschossen. Um dann mit Hilfe von 12 000 Düsen innerhalb von sieben Sekunden auf nur noch 270 Grad abgeschreckt und dann auf 40 Grad abgekühlt zu werden. „Härtungsprozesse müssen schnell gehen“, erklärt Lauer. Im Anschluss an die metallurgische Umwandlung könnten die Teile direkt weiterverarbeitet werden.

Die erste Anlage dieser Art hatte Bättenhausen Ende 2014 verkauft. Sieben weitere wurden seitdem gebaut oder befinden sich – wie die aktuelle – in Auftrag, berichtet Högler. Drei der sieben stehen in China. Die Prozesse seien seitdem ständig weiterentwickelt worden.

Der Mittelständler ist darüber zum Exporteur geworden. Die meisten Öfen werden außerhalb Deutschlands geliefert. „Das Export-Wissen mussten wir uns erst aneignen, darunter die Vertragsgestaltung auf internationalem Niveau“, berichtete Högler.

Mit 15 Metern Länge ist die Wärmebehandlungsanlage für den chinesischen Automobilzulieferer bei weitem nicht die größte aus dem Hause Bättenhausen. Zurzeit baut Bättenhausen in Mexiko eine Anlage für die Wärmebehandlung von Rohren, die eine Gesamtlänge von 160 Metern hat. Auch Drehtelleröfen für die kontinuierliche Erwärmung unterschiedlichster Bauteile, Herdwagenöfen für das Glühen von Stahl und Haubenöfen für die Wärmebehandlung von Stahl, Guss und Metallen sowie Tunnel- und Schachtöfen gehören zum Portfolio von Bättenhausen.

Der Wettbewerb im Industrieofenmarkt sei hart, sagt Högler. Der deutsche Mittelständler hat häufig mit großen Konzernen weltweit als Konkurrenten zu tun. Dabei hat sich Bättenhausen mit seinem Know-how in den vergangenen Jahren gut behaupten können.

Und auch wenn es in Zukunft nur noch Elektroautos geben sollte, wird den Bättenhausen-Geschäftsführern nicht bange. „Auch darin befinden sich viele Teile für Sitze und Sitzversteller“, sagt Högler. (gro)