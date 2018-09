Bagger macht Platz für Klinik

Abrissbagger haben in wenigen Tagen ganze Arbeit geleistet. Für den Aushub der benötigten Baugrube standen weitere Maschinen schon bereit. „Das alte Gebäude diente der Kreissparkasse Wetzlar viele Jahrzehnte als Filiale, bis in den 80er Jahren die neuen Räumlichkeiten in der Fürst-Ferdinand-Straße bezogen wurden“, erzählen alte Braunfelser, die dem Abbruch des Gebäudes zuschauten.

Danach wurde das leer stehende Gebäude vom BDH (Bundesverband Rehabilitation) mit Sitz in Bonn übernommen und umgebaut. Es diente der Neurologischen BDH-Klinik zunächst als Kliniklabor. In den 90er Jahren zog dann die Haustechnik der Klinik hier ein.

Mit der Millioneninvestition, die BDH und Klinik aus Eigenmitteln finanzieren, wird ein zentrales Empfangsgebäude errichtet, dem sich ein fünfstöckiger, medizinisch-technischer Verwaltungstrakt anschließt, der entlang der Hubertusstraße auf dem ehemaligen Sparkassen-Grundstück entstehen wird.

Arbeiten zur Optimierung der Infrastruktur sollen bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein

„Durch die Baumaßnahme, die bis Ende 2018 abgeschlossen sein soll, werden die Behandlungsqualität und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter weiter verbessert“, sagt Geschäftsführer Dietmar Demel.

Nachdem in den vergangenen Jahren über vier Millionen Euro in moderne Medizintechnik und die Kernsanierung aller Patientenzimmer investiert wurden, habe die jetzige Baumaßnahme die Optimierung der Infrastruktur zum Ziel, so die Klinikleitung.

Die BDH-Klinik in Braunfels sei eine Kombination aus Akutkrankenhaus und Rehaklinik. Sie zähle zu den modernsten und qualifiziertesten Fachkliniken in Hessen. Dafür sei die „Neurologische“ in den vergangenen 30 Jahren ständig erweitert und umstrukturiert worden.

Durch den Aufbau einer Beatmungsstation, einer Stroke Unit (Erstbehandlungsstation für Schlaganfallpatienten) und einer Abteilung für Frührehabilitation seien viele neue hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstanden. „Der daraus resultierende Platzbedarf konnte in der Vergangenheit kaum abgedeckt werden“, führt Demel weiter aus.

„Wir haben auf die steigenden Fallzahlen reagiert und unsere Akutstation ausgebaut“, erklärt der Ärztliche Direktor, Professor Klaus-Dieter Böhm. Mit der Konzentration vieler medizinischer Bereiche und Therapieräume entfielen für die Medizin und Pflege oft weite und unnötige Wege.

In diesem Zusammenhang verweist die stellvertretende Ärztliche Direktorin, Ingrid Sünkeler, auf Patienten nach einem Schlaganfall und mit schwersten Schädel-Hirn-Verletzungen. Sie müssten schrittweise therapiert und auf ein Leben außerhalb der Klinik vorbereitet werden. „Dabei ist jede Verbesserung der Infrastruktur eine große Hilfe“, betont Sünkeler.

Zusammen mit der leitenden Architektin Ute Kramm vom Gießener Architektenbüro „Aplus“. erläuterte der Geschäftsführer vor Ort den Stand der Baumaßnahme. Danach sind die Vorarbeiten weitgehend abgeschlossen. Dazu gehörte nicht nur ein unterirdischer Versorgungskanal, in dem alle haus- und medizinischen Leitungen verlaufen werden. Auch die Verbindungsgänge zwischen dem Alt- und zukünftigen Neubau sind hergestellt.

Auf 250 Quadratmetern entsteht eine neue Empfangshalle mit moderner Cafeteria und Kiosk

Die Fundamentarbeiten für die Empfangshalle, in der auf 250 Quadratmeter Grundfläche neben dem Empfang eine Cafeteria mit Kiosk Platz haben, sind weitgehend abgeschlossen. Nun kann mit dem Bau des Gebäudes, das sich vom heutigen Haupteingang bis zur Hubertusstraße erstreckt, begonnen werden. Auf dem ehemaligen Sparkassengelände entsteht der fünfstöckige Funktionsbau. Im Erdgeschoss werden Empfangs- und Wartebereich untergebracht. Hier werden auch die Patientenaufnahme und die Patientenverwaltung angesiedelt. In den oberen Stockwerken werden neben dem Bereich für die Therapie auch das Zentrallabor und ein Rechenzentrum Platz haben.