Beck + Heun will wachsen

In ihrer jüngsten Sitzung hat die Mengerskirchener Gemeindevertretung einstimmig die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Damit ist der erste Schritt zu einem Neubau mit voraussichtlich 3500 Quadratmetern Fläche getan.

Wie Geschäftsführer Bernd Beck auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, sollen in dem zusätzlichen Gebäude vor allem Systeme für außen liegende Verschattungsjalousien und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung gebaut werden. Bei diesen Produktionszweigen handele es sich um Neuentwicklungen, die so gut am Markt ankämen, dass zusätzlicher Platz nötig sei.

Bis zum Baubeginn wird es noch einige Monate dauern, denn der Beschluss der Gemeindevertretung stellt erst den Beginn des Verfahrens dar. Im Detail soll der Bebauungsplan den lang gezogenen Grundstücksstreifen der ehemaligen Kerkerbachbahn-Trasse abdecken, der heute bereits Teil des Firmengeländes am südöstlichen Rand von Waldernbach ist. Rein rechtlich gehört das einstige Bahngelände bislang aber nicht zum Gewerbegebiet. Das Grundstück verläuft zwischen dem alten Produktionsgelände und dem vor zwei Jahren fertiggestellten Neubau. Bereits damals war die Produktionsfläche um 6000 Quadratmeter gewachsen und damit verdoppelt worden.

Das Unternehmen, das vor allem Produkte rund um Fenster und Rollläden herstellt, aber seit einigen Jahren auch andere Bau-Komponenten sowie Hindernisse für den Reitsport anbietet, beschäftigt derzeit 360 Menschen. Zur Firmengruppe gehört außerdem die Firma Roka, die Großküchen und mobile Gastronomiestationen fertigt.