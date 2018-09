Bosch baut neue Kantine für 1,7 Millionen Euro

UNTERNEHMEN Gäste sind zum Essen in der Sophienstraße willkommen

Auf das Ambiente in der neuen Kantine mit 102 Plätzen wurde großen Wert gelegt. (Foto: Gross)

Auch externe Gäste sind bei Küchenchef Martin Volk (l.) und seinem achtköpfigen Team willkommen: Oberbürgermeister Manfred Wagner (Mitte) und Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck testen das Mittagsmenü in der neuen Kantine der Bosch Thermotechnik GmbH. (Foto: Gross)

WETZLAR 1,7 Millionen Euro hat Bosch Thermotechnik in seine neue Kantine am Sitz in der Sophienstraße investiert. Damit bekennt sich der Heiztechnik-Spezialist der Bosch-Gruppe deutlich zum Standort Wetzlar. Auch externe Gäste sind zum Essen willkommen.