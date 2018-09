Bosch gibt mit Bremsscheiben Gas

"Bereit für die Zukunft" sei der Standort Lollar dank seiner breiten Aufstellung, sagte der Standortleiter der Bosch Thermotechnik in Lollar, Andreas Chiari am Dienstag. Das 1854 errichtete Hochofenwerk hatte zuletzt einige harte Jahre durchmachen müssen. Auslöser waren grundlegende Veränderungen im Heiztechnikmarkt und bei den Kundenanforderungen. Der Gießerei fehlte es an Auslastung und Wettbewerbsfähigkeit, berichtete Chiari. Reagiert wurde mit einem umfassenden Restrukturierungsprogramm, angefangen bei Personalkosten über Energieverbrauch bis zur Einführung des stabileren und verschleißärmeren Sphärogusses neben dem bisherigen Grauguss. Ein gemeinsames Wachstumsprojekt wurde außerdem mit dem ebenfalls dem Bosch-Konzern angehörenden Partner Buderus Guss ausgemacht, der einen wesentlichen Teil an der Investitionssumme tragen wird.

Im Bremsscheibenmarkt sehen die Breidenbacher als ein "global Player" weiter erhebliche Wachstumschancen. Ihr Problem: Sie haben kaum mehr Erweiterungsmöglichkeiten am eigenen Standort. Deshalb sollen in der Gießerei Lollar, die seit Juni 2015 als eigenständige Robert Bosch Lollar Guss GmbH geführt wird, künftig Pkw-Bremsscheiben mit besonders großen Durchmessern in Horizontalgusstechnik hergestellt werden.

Erste Investitionen dafür wurden bereits im vergangenen Jahr getätigt, in diesem Jahr werden zwei neue Tiegelöfen, die Erweiterung einer Formanlage und eine verkettete Durchlaufanlage in Betrieb gehen. Ab 2017 sollen dann die ersten Fertigungseinrichtungen zur Bremsscheibenherstellung in der Formerei, Sandaufbereitung, Kernfertigung und Nachbearbeitung die Produktion aufnehmen. Der "große Sprung" für die Gießerei durch die Bremsscheibenproduktion werde ab dem Jahr 2020/21 erwartet, kündigte der kaufmännische Werksleiter Michael Schiller an. Geplant werde mit 40 000 bis 50 000 Tonnen Bremsscheiben pro Jahr. Zum Vergleich: Der Kundenguss liegt bei 40 000 Tonnen, der Kesselguss bei 10 000 Tonnen.

Die Gießerei ist ein Baustein im Bosch-Industrie-Park, der in Lollar entsteht

Die Gießerei ist nur ein Baustein, des "Bosch-Industrie-Parks" in Lollar, berichtete Chiari bei einem Werksrundgang. Rund 1400 Mitarbeiter arbeiten dort über alle Bereich hinweg. 170 sind in der Kesselfertigung beschäftigt. Dort werden dieses Jahr rund 50 000 Kessel in mehr als 250 Varianten montiert, berichtete die Technische Leiterin Sonia Santos. Einen großen Anteil daran trägt die Öl-Brennwerttechnik, die 2015 im deutschen Markt um 30 Prozent gewachsen ist. Mehr als fünf Millionen veraltete Ölheizungsanlagen müssten in Deutschland noch ausgetauscht werden.

Seit 55 Jahren ist die Regelgerätefertigung in Lollar ansässig, in die zur Prozessoptimierung in den vergangenen Jahren einige Millionen Euro investiert wurden. Dort werden Leiterplatten bestückt und Regelgeräte und Module für die Steuerung von Heizungs- Warmwasser- und industriellen Großanlagen gefertigt.

Mit der Bosch KWK Systeme GmbH befindet sich in Lollar außerdem das Thermotechnik-Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für Biogase wie auch Erdgas mit Leistungen von zwölf Kilowatt bis zwei Megawatt.

Auch das Ersatzteil-Zentrallager für Bosch Thermotechnik steht in Lollar. Auf einer Fläche von vier Fußballfeldern lagern rund 35 000 verschiedene Ersatzteile für mehr als 40 Ländermärkte.

2009 eröffnete die Buderus Akademie, in der jährlich 10 000 Handwerkspartner in 1000 Kursen geschult werden. Ein Schmuckstück ist die Zentralheizungsbibliothek, die mit 7000 Büchern weltweit größte Fachbibliothek zum Thema Heiztechnik. Der älteste Band stammt von 1680 - mehr als 200 bevor die ersten Zentralheizungen erfunden waren, wie Akademie-Leiter Hans-Georg-Kring berichtete.

Am 1. Januar dieses Jahres wurde die Robert Bosch Smart Home GmbH gegründet. Lollar ist einer ihrer drei Standorte. Von dort koordiniert ein junges Team von 20 Mitarbeitern einen Teil des Smart-Home-Komponentengeschäfts.

Schließlich entwickelt in Lollar die Bosch Danfoss Kompressor GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von Bosch Thermotechnik und der Danfoss Commercial Compressors.

Bosch Thermotechnik hatte das Geschäftsjahr 2015 mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen: Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Durch neue internetfähige und intuitiv bedienbare Geräte sieht das Unternehmen seine Position als Weltmarktführer bei Heizsystemen für Wohngebäude auch für die Zukunft gefestigt. Stärker wachsen als der Markt, heißt auch 2016 das Ziel des Unternehmens.