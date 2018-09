Bosch heizt bei Umsätzen kräftig ein

"Unser Geschäft hat sich 2015 hervorragend entwickelt. In West- und Südeuropa konnten wir Marktanteile hinzugewinnen, vor allem in unseren Kernmärkten Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und Österreich", berichtete Uwe Glock, Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbereichs Thermotechnik, in der Unternehmenszentrale in Wetzlar. Das Wachstum gehe vor allem auf die gute Entwicklung bei wandhängenden Gasgeräten, Warmwasserbereitern und bodenstehenden Kesseln zurück. Auch der schwache Euro hatte seinen Anteil am Umsatzplus. Wechselkursbereinigt legte der Umsatz um rund 4,5 Prozent zu.

2015 hatte Bosch Thermotechnik eine neue, internetfähige Gerätegeneration mit Touchscreen auf den Markt gebracht. Damit stärken wir unsere Position als Weltmarktführer bei Heizsystemen für Wohngebäude", sagte Glock. Mit mehr als 150 000 verkauften vernetzbaren Produkten gelten die Wetzlarer als führender Anbieter von "Smart Heating-Lösungen".

Auf dem Weg zu weiterem Wachstum wird auf drei Geschäftsfelder gesetzt: Heizsysteme für Wohngebäude, Warmwassergeräte im Wohnbereich und das Anlagengeschäft für gewerbliche und industrielle Heizungs- und Klimatisierungssysteme. Glock: "In allen drei Segmenten wollen stärker als der Markt wachsen."

Bosch Thermotechnik hatte 2015 unterschiedliche Produkte der neuen Generation unter den Marken Junkers Bosch und Buderus eingeführt, unter anderem in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Italien, Spanien, Belgien, der Türkei, dem Baltikum und Russland. Weitere europäische Länder sollen folgen. Auch in China sei das erste wandhängende Heizgerät der neuen Generation unter der Marke Bosch bereits erhältlich, hieß es. Auf der Messe SHK Essen werden ab 9. März neue Wärmepumpen, Speicher und Kaminöfen vorgestellt. Zudem will das Unternehmen 2016 Gas-Wärmepumpen für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Energiezentralen mit Brennstoffzellentechnologie auf den Markt bringen.

Joint Venture in China, neuer Fertigungsstandort in Mexiko wurde im August eröffnet

Große Pläne verfolgt Bosch Thermotechnik auch als Systemanbieter für Heizen und Klimatisierung in Gewerbe und Industrie. Dazu wurde im März 2015 ein Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen Midea CAC vereinbart. Der Produktionsstart in Hefei, China, ist für Ende März geplant. "Mit dem Joint Venture baut Bosch Thermotechnik sein Technologieportfolio im Großanlagengeschäft weiter aus. Damit eröffnen wir uns vielversprechende Wachstumschancen im internationalen Markt", so Glock.

Im Warmwassermarkt für den Wohnbereich baut Bosch Thermotechnik mit einem neuen Fertigungsstandort in Mexiko seine internationale Präsenz aus. Im August 2015 wurde in Tepotzotlan, rund 50 Kilometer nördlich von Mexico City, ein Werk für Gas-Durchlauferhitzer für den mexikanischen und lateinamerikanischen Markt eröffnet. "Mexiko wird als Wirtschaftsstandort immer bedeutender. Daher ist die neue Produktionsstätte ein wichtiger Schritt für unsere Wachstumsstrategie im nordamerikanischen Mark", sagte Glock.

Konstant rund 13 400 Mitarbeiter beschäftigte Bosch Thermotechnik im Geschäftsjahr 2015 weltweit. In Wetzlar waren es 440, in Lollar 1500. (gro)