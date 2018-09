Bosch kauft MTA Spa

Der Vertrag wurde in Mailand unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. MTA beschäftigte 2016 rund 400 Mitarbeiter, schwerpunktmäßig im Raum Padua sowie in sechs Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Rumänien, Australien und den USA. Das Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz von rund 76 Millionen Euro.

MTA entwickelt, produziert und vermarktet gewerbliche und industrielle Kühlsysteme mit Fokus auf Chiller- und Wärmepumpen-Technologie.

Angebot von Heizung bis Klimaanlage

"Mit den hocheffizienten Kühlsystemen von MTA bauen wir insbesondere unser gewerbliches und industrielles Technologieportfolio sowie unsere Vertriebskom-petenz im Klimatisierungs-Geschäft in Europa weiter aus", sagte Uwe Glock, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Thermotechnik.

"Damit stärken wir die Marktposition von Bosch als Systemanbieter für Industrieanlagen und für gewerblich genutzte Gebäude. (gro)