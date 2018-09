Bosch weiht Werk in Mexiko ein

Das Unternehmen produziert dort seit Juni Gas-Durchlauferhitzer für den mexikanischen und lateinamerikanischen Markt. Bis 2016 sollen dort 100 Mitarbeiter arbeiten. Bosch erwartet eine steigende Nachfrage nach Produkten für Warmwasserbereitung auf dem mexikanischen Markt. "Mexiko ist aufgrund seiner zunehmenden Bedeutung als Wirtschaftsstandort eine wichtige Säule in unserer Wachstumsstrategie für den nordamerikanischen Markt‘‘, sagte Bosch Thermotechnik-Geschäftsführer Uwe Glock bei der Eröffnung. "Durch eine lokale Fertigung sind wir näher an unseren Kunden‘‘, so Glock.

Fünf Millionen Dollar in Standort investiert

Neben Produktion soll es an dem neuen Standort auch eine Entwicklungs- und Zertifizierungsabteilung geben. Das Unternehmen investiert zunächst rund fünf Millionen Dollar in den 8700 Quadratmeter großen Standort. Der Bosch-Konzern ist in Mexiko auf deutlichem Wachstumskurs. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz dort 2014 nominal um nahezu sechs Prozent steigern. (gro)